Ruhe vor dem Sturm

Steht Palantir vor einem Kursbeben? 27.08.2025, 10:03 Uhr

Ruhe vor dem Sturm: Steht Palantir vor einem Kursbeben?
© Foto von Pixabay auf Pexels
Als Palantir Anfang August die Zahlen für das 2. Quartal 2025 vorlegte, war der Markt „verzückt“.
Im Anschluss an die Veröffentlichung schoss der Aktienkurs des Datenverarbeitungsspezialisten nach oben. Notierte Palantir unmittelbar vor der Veröffentlichung der Q2-Daten im Kursbereich von 160 US-Dollar, katapultierten die starken Zahlen die Aktie zwischenzeitlich an die Marke von 190 US-Dollar heran. In dieser Phase hätte es wohl kaum jemanden überrascht, wenn die Marke von 200 US-Dollar gefallen wäre. Sie fiel jedoch nicht. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. Diese drückten Palantir wieder zurück auf die Marke von 160 US-Dollar, also auf das Kursniveau, das vor der Zahlenveröffentlichung zu beobachten war. Nachdem sich der Staub nunmehr gelegt zu haben scheint, wird im Chart eine spannende Konstellation sichtbar, die nicht ohne Risiken ist, um es gleich einmal vorauszuschicken.

Bärenstarke Q2-Zahlen und Prognoseanhebung verlieren ihre Strahlkraft 

Palantirs Zahlen für das 2. Quartal 2025 wurden an dieser Stelle im Kommentar vom 05. August detailliert thematisiert. Der Datenverarbeitungsspezialist pulverisierte die Erwartungen des Marktes hinsichtlich Umsatz- und Gewinnentwicklung und nahm die damalige Zahlenveröffentlichung zum Anlass, die Gesamtjahresprognose kräftig anzuheben. Die danach einsetzende Euphorie ist mittlerweile verflogen. 

Palantir Aktie

Palantir aus charttechnischer Sicht in der Bredouille

Die knackigen Gewinnmitnahmen zwangen die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) zwischenzeitlich auf den Kursbereich von 160 US-Dollar. Das markante 52-Wochen-Hoch im Bereich von 190 US-Dollar thront nun eindrucksvoll über dem Kursverlauf der Aktie. Überhaupt mahnt der Kursverlauf der letzten Wochen zur Vorsicht. Wenn auch nicht ganz formvollendet, so zeichnen sich doch die Konturen einer drohenden S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formationen immer deutlicher ab. Diese Formationen sind aus bullischer Sicht überhaupt nicht gern gesehen, leiten sie doch nicht selten eine obere Trendwende ein. Für die Palantir-Aktie ist es nun wichtig, die Nackenlinie der potenziellen SKS-Formation zu verteidigen. Und diese Nackenlinie fällt so ziemlich mit der eminent wichtigen Horizontalunterstützung von 150 US-Dollar zusammen.

Zusammengefasst

An der Palantir-Aktie scheiden sich die Geister. Nicht zuletzt die vermeintliche Überbewertung der Aktie sorgt immer wieder für Diskussionen unter Anlegern und Investoren. Aber diese Diskussionen begleiten nicht nur Palantir, auch Nvidia kann davon ein Lied singen. Bricht man die aktuelle Konstellation bei Palantir auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt: Unter die 150 US-Dollar darf es für die Aktie nicht gehen, anderenfalls würde eine obere Trendwende Form annehmen und weitere Abgaben in Richtung 125 US-Dollar würden dann drohen. Um die Rallye wieder aufzunehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 190 US-Dollar, idealerweise über die 200 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
