2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm!
Anzeige
RWE

Gewinnrückgang trifft, Prognose bleibt unangetastet 14.08.2025, 12:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE: Gewinnrückgang trifft, Prognose bleibt unangetastet
© Bild von RWE Media Library
Die Aktie von RWE steht aktuell bei 34,02 EUR. Der Energiekonzern präsentierte Halbjahreszahlen, die zwar einen deutlichen Gewinnrückgang zeigen, gleichzeitig aber ein klares Bekenntnis zur langfristigen Investitionsstrategie enthalten. Schwache Windbedingungen und ein Einbruch im Handelsgeschäft prägten das erste Halbjahr 2025.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 34,21 EUR -3,67 % Lang & Schwarz

Umsatz und Ergebnis unter Druck

Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete RWE ein bereinigtes EBITDA von 3,4 Milliarden EUR, was einem Rückgang von rund 18 % gegenüber den 4,15 Milliarden EUR im Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn sank von 1,4 Milliarden EUR auf 0,8 Milliarden EUR. Zwar blieb die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stabil, doch fehlten wetterbedingt die ertragreichen Windtage.

Windarme Monate als Hauptbelastung

Insbesondere in der Nordsee und in britischen Gewässern lagen die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten im Frühjahr bis zu 15 % unter den langjährigen Durchschnittswerten. Die Offshore-Sparte verzeichnete dadurch ein EBITDA-Minus von 20 %. Da Offshore-Anlagen hohe Fixkosten haben, wirken sich selbst moderate Produktionsrückgänge unmittelbar auf die Marge aus.

Handelsgeschäft bricht ein

Besonders stark betroffen war die Handelssparte. Das operative Ergebnis schrumpfte um 95 % auf nur 20 Millionen EUR. Grund hierfür waren eine geringe Marktvolatilität und rückläufige Großhandelspreise, wodurch Arbitragegeschäfte und Handelsstrategien deutlich weniger lukrativ waren. Analysten werten dies als zyklischen Effekt, warnen jedoch, dass ein anhaltend ruhiger Markt die Ertragskraft nachhaltig schwächen könnte.

Investitionen bleiben hoch

Trotz der Ergebnisdelle hält RWE am ambitionierten Ausbauprogramm fest. Für 2025 sind Investitionen von 5,5 Milliarden EUR geplant, vor allem in Offshore-Windparks, Photovoltaik und Speichertechnologien. Großprojekte wie der Offshore-Park „Sofia“ in der britischen Nordsee und mehrere Batteriespeicherprojekte in den USA befinden sich im Zeitplan. Langfristiges Ziel ist es, bis 2030 eine Erzeugungskapazität aus Erneuerbaren von 65 Gigawatt zu erreichen.

Prognose bestätigt

Das Management bestätigte die Jahresprognose: Für 2025 wird ein bereinigtes EBITDA zwischen 7,1 und 7,7 Milliarden EUR erwartet. Vorstandschef Markus Krebber bezeichnete die Wettereffekte als temporär und betonte, dass die langfristige Projektpipeline wetterbedingte Schwankungen künftig stärker ausgleichen werde.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum zeigt sich ein gemischtes Bild. Optimistische Anleger verweisen auf die stabile Prognose und die milliardenschweren Ausbaupläne. Kritische Stimmen mahnen, dass wetterbedingte Ertragsschwankungen auch in Zukunft eine dauerhafte Herausforderung darstellen und eine breitere Erzeugungsbasis nötig sei.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK3TCG
Ask: 0,75
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK3TCG. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schwächelt. Die nächsten …

13:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo überrascht mit Rekordquartal: Umsatz bei 18 Mrd. US-Dollar

12:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Harte Zeiten im Stahlgeschäft: Thyssenkrupp senkt Prognose, Jobs in…

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wachstum mit Nebenwirkungen – KI-Hoffnungsträger: CoreWeave-Aktie…

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing: Weniger Auslieferungen, Gewerkschaft erhöht Druck

Gestern 20:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON steigert Gewinn: Forderung nach höheren Renditen

Gestern 19:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec Strategie unter Beobachtung: Investoren bleiben wachsam

Gestern 19:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Xiaomi sprengt Akku-Limits: Smartphones mit 9.000 mAh!

Gestern 18:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer