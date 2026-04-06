RWE mit beeindruckender Stärke

Die nächsten Kursziele 06.04.2026, 08:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE mit beeindruckender Stärke: Die nächsten Kursziele
© bn Symbolbild
Während die überwiegende Mehrheit der Dax-Aktien unter den Folgen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten zu leiden hat, beeindruckt RWE in diesen Tagen mit Stärke. Der Iran-Krieg rückte vor allem Versorgeraktien in den Fokus von Anlegern und Investoren.
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Name Aktuell Diff. Börse
RWE 67,26 USD -1,57 % Nasdaq OTC
DAX 23.199,08 PKT -0,45 % Ariva Indikation

RWE und andere Versorger profitieren vom aktuellen Umfeld, das maßgeblich von steigenden Energiepreisen geprägt ist. Doch nicht nur das. Die Preisexplosion bei den fossilen Energieträgern treibt wiederum das Thema regenerative Energien an – RWE engagiert sich in diesem Bereich massiv. So erhielt RWE Ende März die Genehmigung für einen weiteren Offshore-Windpark in der deutschen Nordsee. Hierbei handelt es sich um die zweite Ausbaustufe des geplanten Nordseeclusters mit insgesamt 1,6 GW. Dass immer mehr Unternehmen gezielt auf Ökostrom setzen, verdeutlichte nicht zuletzt die Nachricht, dass die niederländische ASML (weltweit führender Anlagenbauer für die Chipindustrie) und RWE ihre Zusammenarbeit intensivieren wollen.

Das starke fundamentale Umfeld für RWE spiegelt sich nicht zuletzt in einer beeindruckenden Kursentwicklung der Aktie wider. 

RWE mit beeindruckender Stärke - Die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) überschrieben wir an dieser Stelle am 27. März mit „Wie geht’s nach dem Rücksetzer weiter?“. Damals dominierten Gewinnmitnahmen die Aktie. Zuvor drehte RWE im Kursbereich von 59 Euro nach unten ab und verpasste damals den Sprung über die wichtige Marke von 60 Euro. Der Rücksetzer unter die 55 Euro eröffnete der RWE-Aktie damals weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 50 Euro. Doch RWE beeindruckte mit einem Comeback, drehte nach oben ab und attackiert nun den Kursbereich 59 Euro / 60 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 60 Euro würde der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 65 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 55 Euro begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 50 Euro zu verorten. Ein deutlicher Rücksetzer unter die 50 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „market-perform“ für die RWE-Aktie und das Kursziel von 57 Euro. Die Analysten von JPMorgan zeigten sich zuletzt deutlich optimistischer. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“ für die RWE-Aktie. Das Kursziel hoben sie indes deutlich von 57 Euro auf 65 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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