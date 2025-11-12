RWE nach Zahlen

RWE nach Zahlen: Jetzt knallt es gewaltig. Aktie vor Rallye
Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung befand sich die Aktie des Energieunternehmens in einer überaus spannenden und aussichtsreichen charttechnischen Konstellation. Die von RWE am heutigen Mittwoch (12. November) vorgelegten Zahlen für die ersten neun Monate 2025 überraschten positiv und gaben der Aktie zunächst einen kräftigen Schub. Ein starkes Kaufsignal zeichnet sich ab.
RWE - Aktie mit starken Daten

Während das Energieunternehmen mit seinen Halbjahreszahlen im August nicht sonderlich überzeugen konnte, sah das mit den 9-Monats-Zahlen ganz anders aus. Diese wurden vom Markt sehr wohlwollend aufgenommen. Im Ergebnis schoss die Aktie nach oben. Schauen wir uns die Daten im Detail an.

RWE gab das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate mit 3,476 Mrd. Euro an, nach 3,976 Mrd. Euro in den ersten drei Quartalen 2024. RWE verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,944 Mrd. Euro, nach 2,510 Mrd. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024. Das bereinigte Nettoergebnis wurde für die ersten neun Monate 2025 mit 1,286 Mrd. Euro ausgewiesen, nach 1,640 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EPS sank entsprechend von 2,21 Euro auf nun 1,76 Euro.

RWE bestätigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung noch einmal die Prognosen für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 4,550 Mrd. Euro bis 5,150 Mrd. Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wird unverändert zwischen 1,300 Mrd. Euro bis 1,800 Mrd. Euro liegend erwartet. 

RWE AKtienchart

Aktie vor Mega-Ausbruch

Um die aktuelle charttechnische Konstellation adäquat darzustellen, haben wir einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Wie darin ersichtlich ist, steht die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) aus charttechnischer Sicht vor einer großen Entscheidung bzw. Weichenstellung. Mit den starken Zahlen im Rücken attackiert die Aktie zur Stunde den zentralen Widerstandsbereich um 44 Euro. Ein signifikanter Ausbruch über die 44 Euro würde ein starkes Kaufsignal auslösen. Und dieses könnte die Aktie weit tragen. Man muss schon weit in die Vergangenheit zurückgehen, um potenzielle Bewegungsziele zu lokalisieren. Im Jahr 2011 erlangte der Kursbereich um 50 Euro eine gewisse Relevanz und könnte daher im Falle eines erfolgreichen Ausbruchs angesteuert werden. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 40 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
