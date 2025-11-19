Anzeige
RWE

19.11.2025, 15:40 Uhr

RWE: Zauber der Zahlen verflogen. Wie könnte es nun weitergehen?
© Foto von Andrey Metelev auf Unsplash
Vor genau einer Woche legte RWE die Zahlen für die ersten neun Monate 2025 vor. Der Markt zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen und honorierte diese. Für die Aktie ging es steil nach oben. Dabei wurde auch das alte Widerstandscluster um 44 Euro aufgebrochen. Die Tür in Richtung 50 Euro öffnete sich. Zunächst sah es auch so aus, dass die RWE-Aktie die Gunst der Stunde nutzen würde. Bis in den Kursbereich von 47 Euro ging die wilde Jagd. So dynamisch der Vorstoß anlief, so abrupt endete er jedoch. Der Zauber der Zahlen ist verflogen. Wie könnte es nun weitergehen?
RWE – Zauber der Zahlen verflogen

Obgleich ein Großteil der wichtigen Kennzahlen unter dem Vorjahresniveau liegend vermeldet wurde, war der Markt mehr als zufrieden. Die kurze, sehr dynamische Zwischenrallye brachte letztendlich aber nicht den gewünschten Erfolg. Der wichtige Marke von 50 Euro wurde nicht erreicht, stattdessen geriet die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) unter Druck. Heftige Gewinnmitnahmen setzten ein und bereiteten der furiosen Rallye ein jähes Ende.

Chart

Die aktuelle Lage ist nicht ohne Risiken. Die Gewinnmitnahmen haben dazu geführt, dass RWE auf das Ausbruchsniveau 44,0 Euro / 44,5 Euro zurückgefallen ist. Sollten sich die Abgaben verstärken und die Aktie unter die 44 Euro führen, könnte das aus charttechnischer Sicht fatale Folgen haben. Sollte es zum Rücksetzer unter die 44 Euro kommen, muss mit weiteren Abgaben auf 42,5 Euro bzw. 40 Euro gerechnet werden.

Analysten werden zuversichtlicher – Aktuelle Stimmen

Die Zahlen riefen auch zahlreiche Analysten auf den Plan. Unterm Strich lässt sich feststellen – sie werden etwas zuversichtlicher. So bestätigten die Analysten der britischen Investmentbank Barclays ihr Votum „overweight“. Gleichzeitig hoben sie das Kursziel von 47 Euro auf 52 Euro an. Auch die Analysten der DZ Bank besserten in puncto Kursziel nach. Den fairen Wert für RWE hoben sie von 41 Euro auf 50 Euro. Das Votum lautet indes unverändert „kaufen“. Die Analysten von Jefferies sahen hingegen keine Veranlassung, ihre Meinung zu ändern. Das Votum lautet unverändert „buy“, das Kursziel 50 Euro.

Zusammengefasst

Der erste Versuch der RWE-Aktie, in Richtung 50 Euro vorzustoßen, scheiterte. Ob kurzfristig weitere folgen werden, dürfte maßgeblich von den nächsten Tagen abhängen. Ein Verbleib der Aktie oberhalb von 44 Euro würde die Chancen auf weitere Vorstöße deutlich erhöhen.

Bn-Redaktion/mt
