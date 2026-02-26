Gamechanger?:
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Der Software-Spezialist Salesforce hat solide Quartalszahlen vorgelegt, doch die Reaktion des Marktes fiel verhalten aus. Während Nvidia die Schlagzeilen dominiert, könnte sich hier eine antizyklische Chance bieten. Trotz übertroffener Gewinnerwartungen und massiver Aktienrückkäufe lastet ein konservativer Ausblick auf dem Kurs. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist die Aktie auf diesem Niveau ein Kauf?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Salesforce 166,62 EUR +6,76 % Baader Bank

Starkes Wachstum, aber hohe Kosten
Salesforce konnte im abgelaufenen Quartal mit einem zweistelligen Umsatzplus aufwarten und traf damit genau die Erwartungen. Besonders die KI-Sparte zeigte eine beeindruckende Wachstumsdynamik. International überzeugte vor allem der europäische Markt. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie gelang dem Unternehmen sogar ein deutliches Übertreffen der Schätzungen. Allerdings trübten gestiegene Marketingkosten die Nettogewinnmarge etwas.

Enttäuschender Ausblick belastet
Trotz der soliden operativen Leistung reagierte die Aktie nachbörslich mit Verlusten. Der Grund liegt im konservativen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie blieb die Prognose leicht hinter den Markterwartungen zurück. Auch die langfristigen Wachstumsziele bis 2030 scheinen einigen Anlegern nicht ehrgeizig genug, da sie eine Verlangsamung des durchschnittlichen jährlichen Wachstums implizieren.

Aktienanalyse

Günstige Bewertung und Trendwende-Signale
Trotz der negativen Kursreaktion sehen Analysten Gründe für Optimismus. Die Aktie stabilisiert sich charttechnisch, und technische Indikatoren deuten auf eine potenzielle Trendwende hin. Fundamental betrachtet ist Salesforce derzeit günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt und dem historischen Mittelwert, was auf eine strukturelle Unterbewertung hindeuten könnte.

Fazit: Einstiegschance trotz Kursrückgang?
Salesforce wird für einen leicht enttäuschenden Ausblick abgestraft, obwohl das fundamentale Geschäft solide läuft und das Management eine aktionärsfreundliche Politik mit Dividendenanhebungen und massiven Aktienrückkäufen verfolgt. Die Kombination aus attraktiver Bewertung, potenzieller charttechnischer Wende und positivem Analysten-Sentiment könnte eine Einstiegschance bieten. Für risikobereite Anleger könnte sich ein genauerer Blick auf die Aktie lohnen.

Bn-Redaktion/js
