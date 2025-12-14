Anzeige
SAP – Aktie in der Bredouille

Wird 2026 alles besser? Comeback könnte gelingen, wenn 14.12.2025, 07:52 Uhr

SAP – Aktie in der  Bredouille: Wird 2026 alles besser? Comeback könnte gelingen, wenn
© Bild: istockphoto.com/josefkubes
Der Dax bereitet sich auf eine mögliche Jahresendrallye vor. Davon ist die Aktie des deutschen Software-Riesen SAP weit entfernt. Hinter der Aktie liegt ein schwieriges Börsenjahr. Mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert musste SAP der fulminanten Kursrallye des Jahres 2024 Tribut zollen. Diese lief im Februar dieses Jahres aus, als die Aktie im Bereich von 284 Euro ihr 52-Wochen-Hoch ausbildete. Seitdem ging es für die Walldorfer tendenziell abwärts.
SAP - Wird 2026 alles besser? Comeback könnte gelingen, wenn

Aus charttechnischer Sicht steckt die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP)  in der Bredouille. Das Ringen um die eminent wichtige Marke von 200 Euro läuft auf Hochtouren. Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 210 Euro rückte die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro in den Fokus.

Aktienanalyse

Man muss es wohl bereits als Teilerfolg werten, dass die Aktie die 200 Euro bislang verteidigen kann. Noch ist der Verbleib oberhalb von 200 Euro allerdings nicht in trockenen Tüchern. Ein Rücksetzer würde die ohnehin bereits jetzt als prekär zu bezeichnende Situation weiter verschärfen. Sollte es hierzu kommen, würden zudem weitere Abgaben in Richtung 184 Euro drohen.

Zusammengefasst

Von fundamentaler Seite fehlt aktuell der Rückenwind. Die durchwachsenen Zahlen der SAP-Mitbewerber Oracle und Salesforce, die beide Unternehmen erst kürzlich präsentierten, strahlten auch auf SAP ab. Unter charttechnischen Aspekten trübte sich das Bild in den letzten Wochen deutlich ein. Die Dominanz der Abwärtstrends (grün dargestellt) nahm zu. Die 200-Tage-Linie drehte zuletzt nach unten ab. Auch dieser Umstand lässt für die kommenden Tage und Wochen nicht viel Gutes erwarten. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines kräftigen Vorstoßes über die Zone 209 Euro / 210 Euro. Eine nachhaltige Entspannung des Chartbilds würde jedoch erst eine Bewegung über die 225 Euro / 230 Euro herbeiführen.

In der aktuellen Situation muss es für die Aktie darum gehen, die Ausbildung eines tragfähigen Bodens zu forcieren. Die Rückkehr über die 230 Euro würde diesen Prozess entscheidend vorantreiben. Eine erfolgreiche Bodenbildung würde die Basis für ein Comeback der Aktie in 2026 legen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs stuften die SAP-Aktie kürzlich auf „buy“. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 320 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ebenfalls ihr Votum „buy“. Das Kursziel für die Aktie setzen sie mit 300 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
