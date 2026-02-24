Anzeige
SAP – Aktie nach dem dramatischen Abverkauf: Sind das jetzt wieder Kaufkurse?
© 2026 SAP SE / SAP Headquarters in Walldorf, Germany
Noch zu Beginn des Börsenjahres 2025 gehörte SAP zu den unumstrittenen Lieblingen an der Börse. Eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 300 Euro (und darüber hinaus) schien damals reine Formsache zu sein. Doch es kam ganz anders, nahm die fulminante Rallye der Softwareaktie doch im Bereich von 284 Euro ein abruptes Ende. Es entwickelte sich ein heftiger Abverkauf, der im April 2025 vor dem Hintergrund der Zolltiraden Trumps die Aktie bis nahe an die 200er Marke heranführte.
Innerhalb des letzten Jahres hat sich die Gemengelage nicht grundlegend geändert; so möchte man zumindest meinen. Noch immer eskaliert Trump beim Thema Zölle und noch immer steckt die SAP-Aktie in einer Korrektur. Angesichts des Ausmaßes der Korrektur und des fortgeschrittenen Stadiums stellt sich zwangsläufig die Frage – sind das jetzt aber wieder Kaufkurse?

Die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) geriet Ende Januar 2026 noch einmal unter die Räder, als das Unternehmen die Eckdaten für das Jahr 2025 und den Ausblick für 2026 präsentierte. Die Daten wurden zurückhaltend aufgenommen. Die Aktie geriet abermals unter Druck. Dabei verließ die SAP-Aktie die Handelsspanne 215 Euro / 200 Euro (orange dargestellt), die ihr bis dato als potenzieller Korrekturboden diente. 

SAP Aktienchchart

Der Rücksetzer unter die 200 Euro löste ein weiteres Verkaufssignal aus, das auch sofort seine verheerende Wirkung entfaltete. Die Aktie verlor den Halt und fand sich bereits wenige Handelstage später im Kursbereich von 160 Euro wieder. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass der Unterstützungsbereich um 160 Euro dem Druck standhalten konnte. Ein Rücksetzer unter die 160 Euro hätte womöglich weitere Abgaben in Richtung 150 Euro und 135 Euro provoziert.

Aus charttechnischer Sicht sind die Chancen auf eine Trendwende durchaus gegeben. Voraussetzung dafür ist der Verbleib der Aktie oberhalb von 160 Euro. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es der Rückkehr über die 185 Euro und 200 Euro. 

Die Ankündigung von SAP, die Dividende für 2025 auf 2,50 Euro (2024: 2,35 Euro) erhöhen zu wollen, bringt Unterstützung. 

Analysten sehen Aufwärtspotenzial für die Aktie

Analysten sehen mehrheitlich Aufwärtspotenzial für die Aktie. So bestätigten unter anderem die Analysten von Berenberg ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie und das Kursziel von 250 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
