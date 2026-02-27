SAP-Konkurrent im Fokus

Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht die Aktie? 27.02.2026, 08:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht die Aktie?
© Digitale Illustration: BN
SAP-Konkurrent Salesforce legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Markt war dieses Mal einigermaßen erleichtert ob der Qualität der Quartalszahlen und über den Ausblick. Die Salesforce-Aktie zeigte daraufhin eine Aufwärtsreaktion. Ist diese von Nachhaltigkeit geprägt?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Salesforce 166,28 EUR +2,72 % Lang & Schwarz

Salesforce mit robusten Zahlen

Salesforce gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2026) mit 11,201 Mrd. US-Dollar an, nach 9,993 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Januar 2025) des Geschäftsjahres 2025. Damit verzeichnete Salesforce einen Umsatzanstieg in Höhe von etwas mehr als 12 Prozent. Salesforce vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,943 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,07 US-Dollar). Im entsprechenden Vergleichszeitraum lag der Gewinn bei 1,708 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,75 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies Salesforce einen Gewinn in Höhe von 3,584 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,81 US-Dollar) aus, nach 2,707 Mrd. US-Dollar (EPS 2,78 US-Dollar) im 4. Quartal des Fiskaljahres 2025. 

Salesforce Aktienchart

Prognose für das 1. Quartal 2027 

Salesforce erwartet für das laufende 1. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz in einer Spanne von 11,03 Mrd. US-Dollar bis 11,08 Mrd. US-Dollar. Das EPS (GAAP) wird mit 1,77 US-Dollar bis 1,79 US-Dollar bzw. das EPS (non-GAAP) mit 3,11 US-Dollar bis 3,13 US-Dollar prognostiziert. 

Salesforce – Aktie legt leicht zu

Die Salesforce-Aktie (WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO) korrigiert seit dem Dezember 2024. Damals bildete sich im Kursbereich von 378 US-Dollar ein imposantes Top aus. Von diesen Kursbereichen kann die Aktie aktuell nur träumen; vor allem nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 225 US-Dollar. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 200 US-Dollar und läuft somit Gefahr, in Richtung 150 US-Dollar abzurutschen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ und das Kursziel von 200 US-Dollar. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten indes ihr Votum „buy“. Das Kursziel für die Aktien senkten sie jedoch deutlich von 330 US-Dollar auf 281 US-Dollar. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel senkten sie 265 US-Dollar auf 252 US-Dollar.  

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MB067V
Ask: 2,66
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MB067V. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale: Allianz – Starke …

9:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Jahreszahlen: AIXTRON Aktie in Grün Gewinn schwä…

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Salesforce explodiert um 8%: Jetzt noch schnell einsteigen?

Gestern 18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Scout24 unter Druck: Rekordzahlen reichen Anlegern nicht mehr aus!

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Quartalszahlen: D-Wave Quantum verfehlt …

Gestern 17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec: Das Biotech-Drama geht in die nächste Runde

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion trotz schwacher Zahlen: PUMA-Aktie trotzt Verlustserie…

Gestern 17:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Massive Gewinne: Allianz will Aktien zurückkaufen

Gestern 13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer