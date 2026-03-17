Sartorius-Befreiungsschlag

Neue Ziele bis 2030 zünden den Kurs-Turbo – Ist die Krise nun vorbei? 17.03.2026, 20:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Sartorius
© Bild von Darko Stojanovic auf Pixabay
Nach einer langen Durststrecke schickt das Management von Sartorius die Anleger am Dienstag auf Erholungskurs. Mit dem lang erwarteten Kapitalmarkttag liefert der Laborzulieferer neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030. Die Börse reagiert mit einem Kursfeuerwerk von rund 8 % und hievt die Aktie an die Spitze des MDax.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Sartorius Vz. 225,10 EUR +8,01 % Tradegate
Sartorius Stedim Biotech 175,00 EUR +9,07 % Tradegate

Strategie-Update sorgt für Kauflaune
Das neue Management unter Vorstandschef Michael Grosse hat den Kapitalmarkttag genutzt, um die Erwartungen der Investoren neu zu justieren. Ab 2027 peilt Sartorius ein organisches Wachstum über dem Marktschnitt an. Besonders im Fokus steht dabei die Profitabilität: Die operative Marge soll jährlich um etwa 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte steigen. Zum Vergleich: Zuletzt lag dieser Wert bei 29,7 %. Wesentliche Treiber für diesen Aufstieg sollen Skaleneffekte und ein höherer Anteil margenstarker Einwegprodukte sein.

Analysten: „Realistisch und ambitioniert“
Obwohl die neuen Ziele für das Jahr 2030 bei der operativen Marge leicht unter den bisherigen (teils zu optimistischen) Markterwartungen liegen, überwiegt die Zufriedenheit. Analysten von JPMorgan und Barclays loben die „Realitätsnähe“ der Prognosen. Da Sartorius in den letzten Monaten deutlich schwächer abschnitt als der restliche Pharma-Sektor, waren viele Sorgen bereits im Kurs eingepreist. Dass das Wachstum künftig stärker aus eigener Kraft (organisch) kommen soll und weniger durch teure Zukäufe, werten Experten als Signal für eine nachhaltigere Unternehmensführung.

Auch die Tochter Stedim Biotech hebt ab
Vom positiven Momentum profitiert auch die französische Tochter Sartorius Stedim Biotech Deren Aktie legte um über 5 % zu. Hier wird insbesondere das Potenzial in innovativen Geschäftsfeldern wie der Zellanalytik und fortschrittlichen Therapielösungen hervorgehoben. Das Management betonte zudem die Erholung der Nachfrage aus China, was als wichtiges Signal für die globale Marktdynamik gewertet wird.

Marktreaktion am Dienstag
Die Sartorius-Aktie kletterte am Nachmittag zeitweise auf über 225 Euro. Damit machte das Papier die Verluste der vorangegangenen Handelstage fast vollständig wett. Analysten wie Charles Pitman-King von Barclays stufen den Wert bereits wieder mit „Overweight“ und einem Kursziel von 280 Euro ein.

Fazit für Anleger:
Sartorius hat am Dienstag das geliefert, was der Markt brauchte: Klarheit. Die neuen Ziele bis 2030 wirken solide und nehmen das Risiko weiterer massiver Enttäuschungen aus dem Markt. Wer auf einen Turnaround im Biotech-Sektor setzt, findet in Sartorius nun einen Konzern, der seine Hausaufgaben gemacht hat und wieder auf Angriff schaltet. Dennoch bleibt die Aktie aufgrund der hohen Bewertung volatil.

Bn-Redaktion/js
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