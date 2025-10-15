Anzeige
+++Milliardär-gestützt Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!+++
Siemens Energy

KI-Hype treibt Energieriesen an 15.10.2025, 17:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

KI rechenzentrum
© Symbolbild erstellt mit DALL-E
Die Deutsche Bank bekräftigt ihr „Buy“-Rating für Siemens Energy und sieht das Unternehmen als Schlüsselfigur im Energiezeitalter der Künstlichen Intelligenz. Der wachsende Strombedarf durch KI-Rechenzentren könnte Siemens Energy langfristig stark profitieren lassen. Kurzfristig jedoch bremsen Gewinnmitnahmen und Marktpsychologie den Kurs – trotz beeindruckender Jahresperformance.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 105,10 EUR -1,18 % L&S Exchange

Analysten setzen auf Stromhunger der KI 

Mit einer klaren Botschaft sorgt die Deutsche Bank für Aufsehen: Das „Buy“-Rating für Siemens Energy bleibt bestehen, das Kursziel wird mit 115 Euro beziffert. Die Argumentation dahinter ist ebenso eindeutig wie ambitioniert: Künstliche Intelligenz wird in den kommenden Jahren exponentiell wachsen – und mit ihr der Energiebedarf.

Die Prognose lautet: Je mehr KI-Anwendungen, desto mehr Rechenzentren. Diese wiederum verschlingen Strommengen in bisher unbekanntem Ausmaß. Und genau hier kommt Siemens Energy ins Spiel. Das Unternehmen liefert unter anderem Turbinen, Konverter und Infrastrukturtechnologie, die für die Stromversorgung der Rechenzentren benötigt wird.

„KI ist der Gamechanger der Energiewirtschaft“, heißt es aus dem Frankfurter Analysehaus. Für die Experten steht fest: Siemens Energy wird ein zentraler Akteur im Energiesystem der Zukunft sein.

Von der Zukunftsvision zur Gegenwart: Marktpsychologie bremst den Kurs

Doch während die Analysten ihre langfristige Perspektive skizzieren, reagieren Investoren kurzfristig – und mit Verkaufsdruck. Nach einer Kursrally von über 111 Prozent seit Jahresbeginn wirkt das 52-Wochen-Hoch bei 109 Euro wie ein Signal zum Ausstieg.

Tatsächlich sprechen die Zahlen für sich: Die Aktie notiert aktuell bei 106,80 Euro – trotz einer beeindruckenden Zwölf-Monats-Performance von plus 208,67 Prozent. Gegenüber dem Jahrestief ergibt sich ein Kursgewinn von über 200 Prozent.

In solchen Höhen wird die Luft dünner. Anleger nutzen die Gelegenheit, um Gewinne zu sichern. Das Resultat: Ein Rücksetzer, der mehr mit Psychologie als mit Fundamentaldaten zu tun hat.

Volatilität bleibt hoch – Vision und Vorsicht im Clinch

Mit einer 30-Tage-Volatilität von über 35 Prozent bleibt Siemens Energy wohl ein Titel für risikofreudige Investoren. Der aktuelle Kursrückgang steht exemplarisch für den Spagat zwischen strategischem Optimismus und kurzfristigem Sicherheitsbedürfnis.

Die Analyse der Deutschen Bank könnte langfristig zutreffen – insbesondere wenn sich die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiterhin beschleunigt. Doch in der Gegenwart setzen viele Marktteilnehmer auf Realisierung statt auf Vision.

Ob das Kursziel von 115 Euro erreicht wird, hängt weniger von neuen Analysen ab als von der Marktstimmung in den kommenden Wochen. Die Anleger sind aktuell vorsichtig – doch die Story ist noch lange nicht zu Ende erzählt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Novo Nordisk in der Krise: Wegovy verliert Markt!

17:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Neuer Technikchef verspricht Wandel

17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldman Sachs nach Zahlen: Kippt die Aktie nun nach unten weg?

15:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Monopolist: ASML trotzt Handelskrieg dank KI-Auftragsflut

12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power: Ist die Wunder-Rallye schon vorbei?

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Wie das Kaninchen vor der Schlange!

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Logistik-Offensive: DHL investiert 300 Millionen in Afrika-Expansion…

11:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax in der Bredouille. Könnte heftig werden: RWE – Aktie vor Mega…

10:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer