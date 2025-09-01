Siemens stärkt Profil

Siemens stärkt Profil: Neue Impulse im Energiebereich
© Siemens Robotics Lab/Princeton, New Jersey/USA
Die Aktie von Siemens notiert derzeit bei 239,40 EUR und zeigt sich trotz globaler Unsicherheiten stabil. Der Industriekonzern profitiert von einem robusten Auftragseingang, einer breiten Aufstellung in Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie strategischen Zukäufen. Anleger fragen sich nun, ob Siemens den Aufwärtstrend halten kann – oder ob Risiken aus dem globalen Umfeld den Kurs bremsen.
Solide Kursentwicklung und Analystenlob

Zu Wochenbeginn legte die Siemens-Aktie um 2,02 % zu und erreichte damit ihren aktuellen Stand von 239,40 EUR. Damit liegt das Papier rund 18 % über dem Niveau von Jahresbeginn. JPMorgan stufte die Aktie zuletzt mit „Overweight“ ein, was auf weiteres Kurspotenzial hindeutet. Analysten sehen die kommenden Monate als entscheidend für die Ausrichtung des Konzerns.

Starkes Industrie- und Digitalgeschäft

Im dritten Quartal 2025 meldete Siemens einen Umsatz von 20,5 Milliarden EUR, ein Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die Digital-Industries-Sparte trug mit 6,8 Milliarden EUR Umsatz erheblich zum Wachstum bei. Dieser Bereich, der Automatisierung und Softwarelösungen für die Industrie umfasst, gilt als einer der wichtigsten Zukunftsmärkte.

Energiegeschäft im Wandel

Auch im Energiesektor setzt Siemens Akzente. Durch den Verkauf des 49%-Anteils an Power Automation an den Partner SP Group verschafft sich der Konzern Spielraum für Investitionen in andere Zukunftsbereiche. Gleichzeitig stärkt Siemens seine Präsenz im Bereich nachhaltiger Infrastrukturprojekte – ein Geschäftsfeld, das durch den weltweiten Fokus auf Dekarbonisierung zunehmend in den Vordergrund rückt.

Strategische Weichenstellungen

Eine weitere bedeutende Personalentscheidung: Der ehemalige Siemens-Manager Raj Batra wurde zum CEO von Eptura ernannt. Auch wenn dies nicht direkt Siemens betrifft, unterstreicht es die Führungsstärke, die der Konzern in verschiedenen Branchen aufgebaut hat. Zudem plant Siemens eine engere Verzahnung von Energie- und Digitalsparte, um Synergieeffekte zu nutzen.

Kursbewertung und Ausblick

Bei einem aktuellen Kurs von 239,40 EUR liegt die Marktkapitalisierung bei rund 190 Milliarden EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beläuft sich auf 21, was im Branchenvergleich moderat erscheint, insbesondere angesichts des zweistelligen Wachstums im Digitalbereich. Analysten sehen die Aktie mittelfristig in einer Spanne zwischen 250 und 270 EUR, sofern die globalen Konjunkturrisiken nicht zunehmen.

Risiken bleiben präsent

Trotz der positiven Entwicklung gibt es auch Herausforderungen. Siemens ist stark vom internationalen Projektgeschäft abhängig, das durch geopolitische Spannungen und Lieferkettenrisiken beeinträchtigt werden könnte. Auch die konjunkturelle Lage in China, einem wichtigen Markt für Siemens, bleibt ein Unsicherheitsfaktor.

Langfristige Perspektive

Langfristig setzt Siemens auf drei Säulen: Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit. Mit massiven Investitionen in Industrie-Software, Smart Grids und erneuerbare Energien positioniert sich das Unternehmen für die Zukunft. Experten sehen Siemens damit in einer guten Ausgangsposition, um von globalen Megatrends zu profitieren.

Community-Stimmung

Im Forum diskutieren Anleger überwiegend positiv. Viele heben die robuste Auftragslage hervor: „Siemens liefert konstant ab – genau das, was man in unsicheren Zeiten braucht.“ Andere warnen vor geopolitischen Risiken: „China bleibt ein Unsicherheitsfaktor, das darf man nicht unterschätzen.“
Insgesamt überwiegt aber Optimismus, dass Siemens die 240-Euro-Marke nachhaltig verteidigen und in Richtung 250 Euro klettern könnte.

