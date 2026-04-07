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Silber vor dem Knall?

Dieser Silberproduzent lässt aufhorchen 07.04.2026, 11:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber vor dem Knall? Dieser Silberproduzent lässt aufhorchen
© Foto von Scottsdale Mint auf Unsplash
Der Silberpreis notiert zur Stunde mit 72 US-Dollar oberhalb der wichtigen Marke von 70 US-Dollar. Um jedoch erste Entlastung herbeizuführen, bedarf es eines Vorstoßes über die 80 US-Dollar. Die aktuelle Lage limitiert Gold und Silber.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hecla Mining 16,47 EUR -0,95 % Lang & Schwarz
Silber 71,87 USD -1,58 % L&S Exchange

Als wesentlicher Belastungsfaktor gelten die vergleichsweise hohen Renditen der US-Staatsanleihen. So notieren die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen aktuell bei 4,32 Prozent. Damit liegen sie zwar unter den 4,45 Prozent, die noch Ende März zu verzeichnen waren, aber eben auch deutlich über den 3,95 Prozent, die noch Ende Februar aufgerufen wurden. 

Bricht man die Situation bei Silber auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann ist festzustellen, dass das Edelmetall interessante Ansätze einer Bodenbildung aufweist. Um das Thema Bodenbildung jedoch zu forcieren, muss der Silberpreis über die 80 US-Dollar. Zu einem Rücksetzer unter das Niveau des letzten Verlaufstiefs bei 61 US-Dollar sollte es hingegen nicht kommen. Anderenfalls wäre das Thema Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau vom Tisch. 

Hecla Mining - Dieser Silberproduzent lässt aufhorchen

Unser heutiger Protagonist – der US-amerikanische Silberproduzent Hecla Mining – vollzog vor wenigen Wochen eine vielbeachtete Weichenstellung. Indem Hecla Mining seine Goldmine Casa Berardi an Orezone Gold Corporation verkaufte, konzentriert sich das Unternehmen fortan auf Silber. In den letzten Jahren waren Silberproduzenten darauf bedacht, ihr Portfolio mit Gold auszubalancieren, um die enormen Schwankungen des Silberpreises abzufedern. Nun scheint sich der Fokus wieder auf Silber zu richten. Die Transaktion hatte ein Volumen von bis zu 593 Mio. US-Dollar. Der Verkauf wurde am 25. März offiziell abgeschlossen. Die nächsten Jahre werden zeigen müssen, ob die Strategie von Hecla Mining tatsächlich Früchte trägt. 

Hecla Mining Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Die Aktie von Hecla Mining (WKN: 854693 | ISIN: US4227041062 | Ticker-Symbol: HCL) stand in den letzten Monaten ganz massiv unter dem Eindruck der Silberpreisentwicklung. Im Sog des haussierenden Silberpreises jagte die Aktie auf über 34 US-Dollar. Dann drehte der Silberpreis nach unten ab und korrigierte heftig. Das führte zu Gewinnmitnahmen bei den Produzenten. Hecla Mining fand sich recht schnell im Kursbereich von 16 US-Dollar wieder – mit anderen Worten: in wenigen Tagen halbierte sich der Aktienkurs. Das sorgte wiederum für Kaufinteresse. Die Aktie drehte nach oben ab und leitete eine Erholung ein. Dieser Erholung steht nunmehr mit dem Widerstandsbereich von 20 US-Dollar eine erste Bewährungsprobe ins Haus. Aus charttechnischer Sicht ist die Lage klar – Hecla Mining muss über die 20 US-Dollar und sollte tunlichst nicht unter die Zone 16 US-Dollar / 15 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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