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SpaceX grillt Deutsche Telekom

Ist der Abverkauf vom Freitag nur der Anfang? 10.10.2026, 08:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX grillt Deutsche Telekom: Ist der Abverkauf vom Freitag nur der Anfang?
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© Bild: istockphoto.com/ipopba
Die Aktie der Deutschen Telekom erlebte am Freitag einen gebrauchten Handelstag. Die heftigen Kursverluste belasteten auch den DAX. Wie geht es für die Deutsche Telekom in der neuen Handelswoche weiter? Kommt es zu einer Gegenbewegung oder war der Abverkauf vom Freitag nur der Beginn einer heftigen Rutschpartie?
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 24,65 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.175,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz
SpaceX 145,38 EUR +0,12 % Lang & Schwarz
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SpaceX grillt Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom reagierte mit dramatischen Kursverlusten auf die Meldung, dass SpaceX seine Bemühungen verstärkt, in das US-amerikanische Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Der Raumfahrt- und KI-Konzern hat hierzu ein großes Paket von Mobilfunkfrequenzen im Volumen von 8 Mrd. US-Dollar von Grain Management erworben. Mit Hilfe der Starlink-Satelliten will SpaceX sich dann als US-weiten Mobilfunkanbieter etablieren. Anleger sehen dadurch das US-Geschäft der Telekom-Tochter T-Mobile bedroht. T-Mobile ist bekanntlich die Cash Cow der Deutschen Telekom. Entsprechend nervös reagierte die Börse. Doch auch die Aktien anderer in den USA aktiver Mobilfunkanbieter rutschten ins Minus.

Chartbild liegt in Trümmern

Die massiven Kursverluste kamen aus charttechnischer Sicht zur Unzeit. Die Aktie der Deutschen Telekom hatte vor kurzem die wichtige Unterstützung von 26 Euro bestätigt und eine Erholung lanciert. Mit der Rückkehr über die Marke von 27 Euro hatte die Aktie die Gelegenheit, in Richtung des wichtigen Kursbereiches von 28 Euro vorzustoßen. Dazu kam es nicht. Die Meldung verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Deutsche Telekom rauschte nach unten und unter die wichtige Marke von 26 Euro. Damit wurde ein starkes technisches Verkaufssignal ausgelöst, das seine Wirkung nun voll und ganz entfaltet.

Wie kann es nun weitergehen?

Ob das Vorhaben technisch auch sauber und zufriedenstellend abgewickelt werden kann, ist die große Frage. Die Reaktion auf die Nachricht zeigt jedoch, wie nervös der Markt ist. Das Szenario baute sich in den letzten Wochen und Monaten als Drohkulisse für T-Mobile und für die anderen bereits etablierten Telekommunikationskonzerne auf.

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann kann man die Situation salopp so zusammenfassen: Der Baum brennt! Mit dem knackigen Rücksetzer unter die Marke von 26 Euro hat sich die Falltür in Richtung Juni-Tief bei 24 Euro geöffnet. Am Freitag näherte sich die Aktie bereits bedenklich dieser Marke. Sollte es nun auch noch zu einem deutlichen Rücksetzer unter die 24 Euro kommen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 23,1 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es zumindest einer Bewegung auf 27 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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