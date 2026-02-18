Anzeige
SpaceX & OpenAI

So kann bald jeder investieren 18.02.2026

Rakete
© Bild von SpaceX-Imagery auf Pixabay
Ein neuer Fonds bringt frischen Schwung in den Zugang zu privaten Technologieriesen wie OpenAI, SpaceX und Anduril. Durch eine geplante Börsennotierung in New York könnten Investoren künftig indirekt an der Wertentwicklung dieser bislang schwer zugänglichen Unternehmen partizipieren. Damit rückt ein Marktsegment in den Fokus, das lange Zeit institutionellen Anlegern vorbehalten war.
Revolution am Privatmarkt: Dieser Fonds öffnet Kleinanlegern die Tür zu OpenAI, SpaceX & Co.

Powerlaw Corp. bereitet eine Börsennotierung in New York vor und will damit privaten Investoren Zugang zu einigen der wertvollsten nicht börsennotierten Technologieunternehmen der Welt verschaffen. Zum Portfolio gehören Beteiligungen an Anduril Industries, SpaceX, OpenAI und Anthropic. Der Fonds ist Teil der Powerlaw Capital Group, einer Plattform von Akkadian Ventures aus San Francisco, die sich auf den Ankauf von Anteilen bestehender Investoren spezialisiert hat. Mit mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen plant das Unternehmen eine Direktnotierung, benötigt dafür jedoch noch die Genehmigung der US-Börsenaufsicht SEC.

Direktlisting als Brücke zum Wachstumsmarkt

Gerade bei Unternehmen wie OpenAI, die zuletzt Gespräche über eine Finanzierung zu einer Bewertung von bis zu 830 Milliarden US-Dollar führten – nach weniger als 30 Milliarden US-Dollar vor wenigen Jahren – blieb das größte Wertwachstum bislang institutionellen Investoren vorbehalten. „Mit dem großen Kapitalpool in privaten Märkten entscheiden sich die besten Unternehmen gegen einen Börsengang“, erklärte John Spinale, Managing Partner von Jazz Venture Partners und Investor bei Powerlaw Corp. „Das nimmt der Öffentlichkeit die Möglichkeit, auf wachstumsstarke Firmen zuzugreifen.“ Powerlaw investierte bislang 355 Millionen US-Dollar in 18 der weltweit wertvollsten privaten Technologieunternehmen – unter anderem über Direktkäufe, Transaktionen mit Mitarbeitern oder über Zweckgesellschaften (SPVs).

Struktur, Gebühren und potenzielle Abschläge

Im Gegensatz zu einem klassischen Börsengang werden beim Direktlisting keine neuen Aktien ausgegeben; stattdessen verkaufen bestehende Anteilseigner ihre Anteile. Nach Zulassung können Investoren die Aktien über ein reguläres Depot erwerben. Für den Fonds bietet die Börsennotierung die Chance, eine breitere Investorenbasis zu erreichen und bei positiver Kursentwicklung zusätzliches Kapital einzuwerben. Geplant ist eine Managementgebühr von 2,5 Prozent. Zum Jahresende wurde der Nettoinventarwert mit rund 475 Millionen US-Dollar angegeben. Allerdings können geschlossene Fonds mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden, selbst wenn sich das Portfolio operativ gut entwickelt.

Private Märkte im Wandel – mit Risiken

Der Zugang zu privaten Märkten war bislang meist vermögenden Anlegern vorbehalten, die über mehr als 1 Million US-Dollar Vermögen oder ein Jahreseinkommen von mindestens 200.000 US-Dollar verfügen. Alternative Asset-Manager drängen jedoch zunehmend auf eine Öffnung dieses Segments. Gleichzeitig zeigen Fälle wie die Insolvenz der Investmentplattform Linqto, die Beteiligungen an Unternehmen wie SpaceX oder Anthropic über SPVs vermittelte, die Risiken solcher Konstruktionen. Powerlaw hält seine Beteiligungen über eine Mischung aus Eigenkapital, Wandelanleihen, SPVs und Terminkontrakten. „Es gibt eine Annäherung zwischen privaten Vermögenswerten und öffentlichen Märkten. Mehr Menschen versuchen, über börsennotierte Vehikel Zugang zu privaten Unternehmen zu erhalten – mit jeweiligen Vor- und Nachteilen“, so Analyst James Seyffart.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
