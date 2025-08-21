Spekulation auf Milliardenauftrag treibt Boeing vorbörslich an: Boeing-Aktie steigt: China-Großdeal könnte Trendwende einleiten

Potenzieller Gamechanger:
Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Spekulation auf Milliardenauftrag treibt Boeing vorbörslich an

© Symbolbild von Boeing
Ein möglicher Megaauftrag aus China sorgt bei Boeing für Aufwind. Laut Bloomberg steht der US-Flugzeugbauer kurz vor einem Milliardenabschluss – mit Signalwirkung für den Markt.
China vor Comeback als Boeing-Großkunde?

Die Boeing-Aktie legte am Donnerstag vorbörslich rund zwei Prozent zu, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern in Gesprächen mit China über die Lieferung von bis zu 500 Jets steht. Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass sich beide Seiten derzeit über Details wie Modellwahl, Lieferfristen und Aufteilung verständigen. Der Deal könnte Teil eines größeren wirtschaftspolitischen Tauwetters zwischen Washington und Peking sein.

Die Bedeutung dieses potenziellen Auftrags ist kaum zu überschätzen: Es wäre die erste umfassende Bestellung aus China seit Jahren. Boeing hatte im April 2025 empfindliche Rückschläge erlitten, als China im Zuge eines Handelskonflikts sämtliche Lieferungen des US-Herstellers gestoppt hatte. Die Folge: unverkaufte Maschinen, rückläufige Umsätze und ein angeschlagener Aktienkurs.

Wiedererstarkung gegen Airbus im globalen Wettbewerb

Erst im Mai dieses Jahres wurde das Exportverbot aufgehoben. Seitdem mehren sich Anzeichen für eine Wiederannäherung: Jüngsten Medienberichten zufolge prüft die chinesische Luftfahrtbehörde gezielt den Bedarf heimischer Airlines an Boeing-Flugzeugen – ein mögliches Indiz für bevorstehende Orders.

Ein Großauftrag in dieser Dimension würde Boeing nicht nur dringend benötigte Einnahmen sichern, sondern auch geopolitisch relevante Marktanteile zurückerobern, insbesondere gegenüber dem europäischen Wettbewerber Airbus. Die Märkte reagierten entsprechend: Vorbörslich notierte die Boeing-Aktie an der NYSE zwischenzeitlich bei über 228 US-Dollar.

Wie tragfähig ist das Comeback?

Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, hängt von vielen Variablen ab – auch politischen. Noch sind weder Stückzahlen noch Zeitrahmen offiziell bestätigt. Dennoch die Aussicht auf einen der größten Einzelaufträge der vergangenen Dekade verleiht der Boeing-Aktie neue Dynamik. Wird der US-Flugzeugbauer damit zum Nutznießer einer geopolitischen Annäherung – oder bleibt es bei einem Strohfeuer?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
