Klöckner-Aktie schießt hoch – prüft ein US-Stahlriese die Übernahme? 08.12.2025, 18:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Klöckner & Co. hat bestätigt, dass sich das Unternehmen in Gesprächen mit Worthington Steel in den USA befindet. Dabei wird geprüft, ob ein mögliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien zustande kommen könnte. Noch gibt es weder eine Entscheidung noch Details zu einer potenziellen Preisgestaltung oder Struktur. Dennoch sorgt allein die Tatsache fortgeschrittener Prüfungen dafür, dass sich der Markt intensiv mit dem Szenario auseinandersetzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kloeckner 7,69 EUR +3,22 % Lang & Schwarz
Worthington Steel 30,58 EUR -0,97 % Baader Bank

Kursexplosion nach der Meldung

Die Nachricht hat an der Börse sofort Wirkung gezeigt. Der Aktienkurs von Klöckner & Co. legte zeitweise kräftig zu und erreichte den höchsten Stand seit Monaten. Anleger spekulieren auf eine mögliche Übernahmeprämie und treibt das Papier deutlich nach oben. Obwohl der Kursgewinn seit Jahresbeginn beachtlich ist, bleibt zum Hoch aus dem Jahr 2022 weiterhin viel Luft nach oben.

Großaktionär mit Schlüsselrolle

Für eine potenzielle Übernahme wird insbesondere die Haltung des Großaktionärs Friedhelm Loh entscheidend sein. Über seine Beteiligungsgesellschaft kontrolliert er einen erheblichen Anteil an Klöckner & Co. Ohne seine Zustimmung dürfte ein Angebot kaum erfolgreich sein. Wie er sich positioniert, wird somit ein zentraler Faktor für das weitere Vorgehen bleiben.

Anleger zwischen Chance und Risiko

Die Marktstimmung ist kurzfristig klar von Übernahmefantasie geprägt. Neue Höchststände sind möglich, sofern Worthington Steel ein verbindliches Angebot vorlegt. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch: Fällt ein Übernahmeangebot aus, könnte der Kurs wieder auf sein vorheriges Niveau zurückfallen. Anleger richten ihren Blick nun auf mögliche Ankündigungen, neue Unternehmensdaten und die Positionierung des Großaktionärs, um die weiteren Chancen realistisch einzuschätzen.

