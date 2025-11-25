Starker Gewinnsprung bei Zoom Communications, Aktie zieht nachbörslich an

Zoom Aktie im Aufwind, Umsatz und Gewinn übertroffen, neue KI Erwartungen befeuern 25.11.2025, 21:21 Uhr

Starker Gewinnsprung bei Zoom Communications, Aktie zieht nachbörslich an: Zoom Aktie im Aufwind, Umsatz und Gewinn übertroffen, neue KI Erwartungen befeuern
Zoom hat im jüngsten Quartal sowohl Umsatz als auch bereinigten Gewinn pro Aktie übertroffen. Der Kurs reagierte in der nachbörslichen Sitzung mit deutlichen Zuwächsen, während der Fokus auf Künstliche Intelligenz dem Zahlenwerk zusätzliche Dynamik verleiht.
Quartalszahlen überraschen mit positiver Tendenz

Im Bericht zum abgelaufenen Fiskalquartal meldete Zoom einen Umsatz von rund 1,18 Milliarden US Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen, die bei etwa 1,17 bis 1,18 Milliarden US Dollar lagen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,41 US Dollar und lag damit deutlich über der erwarteten Marke von etwa 1,30 US Dollar. Treiber des Ergebnisses war insbesondere das Geschäft mit Unternehmenskunden, das um knapp 6 Prozent zulegte. Im Gegensatz dazu stagnierte das Online Segment, das vor allem kleinere Firmen und private Nutzer adressiert.

Die Aktie reagierte unmittelbar positiv, da unerwartet starke Zahlen häufig neue Impulse am Markt auslösen. Zusätzlich hob Zoom hervor, dass die Integration von Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz bereits erste Erfolge zeige. Die Nutzung des sogenannten AI Companion habe zur Effizienzsteigerung beigetragen.

Strategische Ausrichtung sorgt für neue Fantasie

Die Kombination aus besser als erwarteten Zahlen und dem strategischen Fokus auf KI verleiht Zoom eine doppelte Wachstumsstory. Einerseits deutet das operative Geschäft mit Unternehmenskunden auf eine Stabilisierung hin. Andererseits eröffnen neue Technologien wie automatisierte Zusammenfassungen oder intelligente Meeting Assistenten langfristige Perspektiven. Dennoch bleibt das Wachstum insgesamt moderat. Mit einem Umsatzanstieg von etwa 3 bis 4 Prozent pro Jahr bewegt sich Zoom unter dem Branchenschnitt. Die Prognosen für die kommenden Quartale stehen daher im Fokus, denn die Markterwartungen sind ambitioniert. Enttäuschungen könnten die jüngste Kursdynamik schnell wieder bremsen.

Zoom will sich als Plattform für hybrides Arbeiten etablieren

Im Wettbewerbsumfeld rund um Kommunikationsdienste wie Microsoft Teams oder Slack positioniert sich Zoom zunehmend als umfassende Plattform für hybrides Arbeiten. Dabei verschiebt sich der Fokus von einem reinen Videokonferenzanbieter hin zu einer integrierten Lösung mit KI Elementen, Projektmanagement Funktionen und Geschäftsanwendungen. Dieser strategische Wandel könnte sich vor allem bei großen Firmenkunden auszahlen. Gleichzeitig bleibt das Geschäft mit kleineren Unternehmen ein potenzieller Risikofaktor, da hier Preisdruck und Konkurrenz zunehmen. Die Margen könnten künftig stärker durch Effizienzgewinne und Zusatzdienste stabilisiert werden.


Es bleibt abzuwarten, ob Zoom die aktuell positive Dynamik aufrechterhalten kann. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Umsätze im Unternehmensbereich weiter zu steigern, die Nutzung der KI Funktionen zu erhöhen und das Wachstumstempo insgesamt zu beschleunigen. Gelingt die Transformation zur KI Plattform auch im Massenmarkt?

Bn-Redaktion/jh
Bn-Redaktion/jh
