Starkes Wochenfinale! Dax wahrt Chance auf Jahresendrallye: RWE – Die Spannung steigt

20.12.2025, 06:55 Uhr

© Foto von David Mertin auf Unsplash
Der Dax lässt nicht locker. Nach einem hoffnungsvollen Donnerstagshandel setzte der Index am Freitag nach. Damit wahrt der Dax die Chance auf eine Jahresendrallye.
Dabei musste der Index am Freitag mit dem großen Verfallstag eine mächtige Klippe umschiffen. Der Tag hätte ob seiner Relevanz auch anders verlaufen können – tat er jedoch nicht. Der Index beendete die Handelswoche im Bereich von 24.300 Punkten.

Dabei begann der Tag nicht sonderlich positiv. Die Daten zum GfK-Konsumklima fielen schlecht aus. Und das ist durchaus noch wohlwollend umschrieben. Der Dax widmete sich jedoch anderen Themen und hielt den Druck auf der Oberseite hoch. Damit könnte es vielleicht doch noch in diesem Jahr zum Test der 52-Wochen-Hochs bei knapp 24.770 Punkten kommen. Die Spannung steigt. Das trifft auch auf unsere heutige Protagonistin – die RWE-Aktie – zu.

RWE – Die Spannung steigt

Gelingt der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) noch ein Kraftakt in 2025? Nach dem Verlust der wichtigen Unterstützungszone um 45 Euro drohte der RWE-Aktie zuletzt eine Bewegung in Richtung 42,2 Euro / 41,5 Euro. Letztendlich hielt bereits der Kursbereich von 43 Euro dem Druck stand und etablierte sich als Konsolidierungsboden.

Nicht nur der Kursbereich um 43 Euro stand zuletzt zur Disposition. Auch der kurzfristige, steil verlaufende Aufwärtstrend wurde einer Prüfung unterzogen. Diese scheint nun abgeschlossen zu sein. Die RWE-Aktie nähert sich aktuell wieder der Marke von 45 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 45 Euro würde der Aktie ein frisches Kaufsignal mit Ziel 46,9 Euro (aktuelles 52-Wochen-Hoch) bescheren. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 43 Euro. Sollte es hingegen doch noch einmal signifikant unter die 40 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Sollte es für die RWE-Aktie hingegen über die 46,9 Euro gehen, würde sich die Tür in Richtung 50 Euro öffnen. Kurzum: RWE macht aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck, obgleich die Aktie noch etwas unter ihrem aktuellen 52-Wochen-Hoch notiert. Doch die stark anziehende 200-Tage-Linie nährt die Hoffnung auf weiter ansteigende Kurse.

Die Analysten von Deutsche Bank Research sind in Bezug auf die RWE-Aktie optimistisch. Sie stuften die Versorgeraktie zuletzt mit dem Votum „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 50 Euro.  

Bn-Redaktion/mt
