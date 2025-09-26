HeraMED beschleunigt KI-Fahrplan:
Die nächste Phase der Frauengesundheit beginnt jetzt
Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang?

Bayer - Leidenszeit findet Fortsetzung 26.09.2025, 11:58 Uhr

Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang? Bayer - Leidenszeit findet Fortsetzung
© Bayer AG / Die Konzernzentrale der Bayer AG in Leverkusen.
Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang? Einen positiven Start in den Freitagshandel konnte der Index bereits verbuchen. Nun gilt es, den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten.
Die am gestrigen Donnerstag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten (unter anderem BIP-Daten und Daten zur Entwicklung der Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter) wussten zu überzeugen. Heute geht es nicht minder spannend weiter. Im weiteren Tagesverlauf (nach Redaktionsschluss) werden in den USA noch die eminent wichtigen PCE-Daten erwartet. Und auch die Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Uni Michigan) haben es in sich. Kurzum. Es könnte in Richtung Wochenende noch einmal turbulent werden. Ob dem Dax noch in dieser Woche der so wichtige Sprung über die 24.000 Punkte gelingen wird, bleibt allerdings abzuwarten. Eine Fortsetzung der zuletzt zu beobachtenden Seitwärtsbewegung sollte nicht überraschen. 

Unsere heutige Protagonistin die Bayer-Aktie hat indes ihre Richtung gefunden. Für sie geht es einmal mehr abwärts. 

Bayer – Leidenszeit findet Fortsetzung

Unsere letzte Kommentierung zur Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) überschrieben wir an dieser Stelle am 09. September mit „Das darf jetzt nicht passieren“. Zum damaligen Zeitpunkt stand der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 28 Euro im Fokus. Ein Rücksetzer drohte. 

Bayer Aktienanalyse

Zwischenzeitlich hat sich die Lage nicht sonderlich verbessert. Das Unvermögen der Aktie, Akzente auf der Oberseite zu setzen, mahnt unverändert zur Vorsicht. Zuletzt ging es für die Bayer-Aktie unter die 28 Euro. Der Verlust dieser wichtigen Unterstützung zeichnet sich immer deutlicher ab. Damit droht eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 26 Euro. 

Der europäische Pharmasektor ist in Aufruhr, nachdem US-Präsident einmal mehr die Zollkeule schwingt und dieses Mal die Pharmabranche ins Visier nimmt. Sollten die Zölle tatsächlich zum 1. Oktober erhoben werden, könnte es für die europäischen Pharmakonzerne ungemütlich werden, würde ihnen doch so der Zugang zum äußerst lukrativen US-Markt erschwert werden.

Kurzum

Die Bayer-Aktie leidet. Der Aktie drohen nunmehr weitere Abgaben in Richtung 26 Euro / 25 Euro. Erst ein Vorstoß über die 28 Euro würde das Chartbild stabilisieren. 
Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten kürzlich noch einmal ihr Votum „neutral“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 26 Euro.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
