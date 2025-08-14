2.616 g/t Gold. Kein Scherz!:
EXKLUSIV: Neues Goldunternehmen startet umfangreiches Bohrprogramm!
Tesla im Endspurt: US-Förderstopp setzt Aktie und Absatz unter Druck 14.08.2025, 16:24 Uhr

Steuervorteil läuft aus – jetzt zählt jede Woche für den E-Auto-Markt: Tesla im Endspurt: US-Förderstopp setzt Aktie und Absatz unter Druck
Am 30. September 2025 endet die staatliche Steuerförderung für Elektroautos in den USA. Für Tesla, Ford, Rivian und Co. beginnt damit ein Wettlauf gegen die Zeit – mit weitreichenden Folgen für Absatz, Margen und Kursentwicklung.
Förderstopp sorgt für Verkaufsboom bei Tesla

Der US-Markt erlebt derzeit einen regelrechten Kaufrausch: Käufer von Elektrofahrzeugen wollen sich noch schnell die bislang gültige Bundessteuergutschrift von bis zu siebentausendfünfhundert US-Dollar sichern. Der entscheidende Stichtag: der 30.â€¯September 2025. Danach entfällt nicht nur die Prämie für Neuwagen, sondern auch der sogenannte Lease-Loophole – eine bisher lukrative Umgehung über gewerblich klassifizierte Leasingfahrzeuge. Damit endet ein milliardenschweres Förderinstrument, das den E-Auto-Absatz über Jahre gestützt hat.

Tesla reagiert mit gezielten Marketingaktionen und beschleunigten Auslieferungen. Besonders das Model Y ist aktuell gefragt, mit Wartezeiten von bis zu sechs Wochen. Branchenbeobachter sprechen von einem klassischen Vorzieheffekt: Bestellungen werden vorgezogen, um die steuerlichen Vorteile noch zu nutzen. Der Markt preist diesen Nachfrageimpuls bereits ein – mit entsprechenden Kursreaktionen bei Tesla, Ford, General Motors und anderen börsennotierten Herstellern.

Nach dem Boom droht der Absturz

Mit Auslaufen der Förderung rechnen Analysten mit einer spürbaren Delle bei den Verkaufszahlen. Studien prognostizieren einen Rückgang der Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen um mehrere Prozentpunkte. Für Tesla bedeutet dies erneut einen strategischen Kraftakt: Schon beim vorherigen Subventionsabbau hatte der Konzern mit Preisnachlässen reagiert. Heute ist der Spielraum dafür jedoch begrenzt – die Margen sind im Vergleich zu 2020 deutlich geschrumpft.

Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck: Während China und Europa ihre E-Mobilitätsprogramme weiter ausbauen, droht der US-Markt ins Hintertreffen zu geraten. Ohne neue Impulse seitens der Politik oder alternative Preisstrategien könnte das Wachstum ins Stocken geraten. Für Anleger stellt sich zunehmend die Frage, wie Tesla und andere US-Hersteller die Lücke füllen wollen, die die wegfallenden Förderungen reißen werden.

Kommt jetzt die Preisschlacht?

Beobachter erwarten eine Verschärfung des Preiswettbewerbs – sei es durch günstigere Modellvarianten oder durch Herstellerboni. Ford bietet bereits Gratis-Ladegeräte für Schnellentschlossene, andere setzen auf Finanzierungsanreize. Tesla könnte mit einem Einstiegsmodell unterhalb des Model Y kontern. Zugleich warnt Elon Musk bereits vor schwierigen Quartalen nach dem Förderende.

Wie tief wird das Tal nach dem Stichtag?

Die kommenden Wochen entscheiden über das Tempo der E-Mobilitätswende in den USA. Ob Tesla die drohende Nachfrageschwäche kompensieren kann – oder ob sich Anleger und Markt auf einen harten Übergang einstellen müssen – bleibt offen. Klar ist: Der 30.â€¯September 2025 wird zum Testfall für die Widerstandskraft des US-E-Automarkts.

Bn-Redaktion/jh
