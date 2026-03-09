Strategische Neuausrichtung: Shell verkauft Jiffy Lube Geschäft für 1,3 Milliarden Dollar Aktie im Fokus der Anleger

Strategische Neuausrichtung

Shell verkauft Jiffy Lube Geschäft für 1,3 Milliarden Dollar
Der Energiekonzern Shell setzt seine strategische Neuausrichtung fort und trennt sich von Teilen seines Servicegeschäfts in Nordamerika.
Verkauf des Servicegeschäfts in Nordamerika

Mit dem Verkauf von Jiffy Lube und Premium Velocity stößt Shell ein Geschäft ab, das vor allem im Bereich Fahrzeugwartung und Schnellservice aktiv ist. Käufer ist ein nordamerikanischer Investor, der das Netzwerk weiterentwickeln will. Für Shell bedeutet der Verkauf eine weitere Fokussierung auf strategische Kernbereiche im Energiegeschäft.

 

Teil einer größeren Konzernstrategie

Der Schritt passt in die langfristige Strategie des Konzerns, das Portfolio stärker auf Energieproduktion, Gas, erneuerbare Energien und profitable Kerngeschäfte auszurichten. Shell hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Geschäftsbereiche überprüft und teilweise verkauft. Ziel ist es, Kapital effizienter einzusetzen und die Rendite zu steigern.

 

Aktie bleibt im Fokus der Investoren

An der Börse wird die Shell-Aktie weiterhin stark von Energiepreisen, Dividendenpolitik und strategischen Entscheidungen beeinflusst. Investoren achten besonders darauf, wie der Konzern seine Transformation im Energiesektor gestaltet und gleichzeitig stabile Gewinne erzielt.

 

Langfristige Perspektiven entscheidend

Trotz der Veränderungen bleibt Shell einer der weltweit größten Energiekonzerne mit einer starken Position im Öl- und Gasgeschäft. Gleichzeitig investiert das Unternehmen zunehmend in neue Energieformen. Für Anleger bleibt entscheidend, wie erfolgreich Shell den Übergang zu einem breiter aufgestellten Energieunternehmen gestaltet.

Bn-Redaktion/jh
