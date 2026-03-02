Jetzt wird gebohrt:
Dieses US-Kupferprojekt geht jetzt mit 10.000 Fuß Bohrungen in die Umsetzungsphase
Anzeige
Streaming-Gigant zieht die Reißleine

Bieter-Aus sorgt für Mega-Kursprung – Kassiert Netflix jetzt Milliarden fürs Nichtstun? 02.03.2026, 17:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Netflix
© Foto von Dima Solomin auf Unsplash
Netflix beendet spekulationsreich den Bieterkampf um Warner Brothers. Während die Aktie des Streaming-Marktführers daraufhin massiv zulegt, steht ein Konkurrent als Käufer bereit. Doch der Rückzug hat für Netflix einen lukrativen Nebeneffekt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 83,05 EUR +1,95 % Baader Bank
Paramount Skydance Corporations Registered (B) 11,35 EUR -0,87 % Baader Bank
Warner Bros. Discovery (A) 24,32 EUR +2,02 % TTMzero RT

Kursrallye nach Strategiewechsel
Netflix hat offiziell bestätigt, das Bieterrennen um den Medienkonzern Warner Brothers nicht weiter zu verfolgen. Das Unternehmen entschied sich gegen ein höheres Gebot, da die Übernahme zu den aktuellen Konditionen finanziell nicht mehr als attraktiv eingestuft wurde. An der Börse löste diese Entscheidung eine deutliche Erholung aus. Die Netflix-Aktie setzte ihren positiven Trend fort und machte einen beträchtlichen Teil der Verluste wett, die seit dem ersten Aufkommen der Übernahmegerüchte im Herbst entstanden waren.

Paramount rückt in die Favoritenrolle
Durch den Ausstieg von Netflix ist der Weg für den Konkurrenten Paramount frei. Der Warner-Verwaltungsrat favorisiert derzeit das nachgebesserte Angebot von Paramount. Die Nachricht sorgte auch bei Paramount für deutlich steigende Kurse, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten war. Die Anteilscheine von Warner Brothers reagierten hingegen mit leichten Kursabschlägen auf das Ende des Bieterstreits.

Milliardenentschädigung und Aktienrückkäufe
Trotz des geplatzten Deals geht Netflix nicht leer aus. Im Falle einer Übernahme durch einen Dritten hat sich Paramount dazu bereit erklärt, eine vertraglich festgesetzte Entschädigung in Milliardenhöhe an Netflix zu leisten. Diese sogenannte "Break-up Fee" gleicht den Rückzug finanziell aus. Zudem kündigte Netflix an, das freigewordene Kapital nun wieder in das eigene Aktienrückkaufprogramm zu investieren, was von Marktbeobachtern positiv bewertet wird.

Analysten sehen Marktführerschaft unangefochten
Branchenexperten bewerten den Schritt als sinnvoll für die langfristige Profitabilität. Analysten von Jefferies und der DZ Bank gehen davon aus, dass Netflix auch ohne den Zukauf von Warner in der Lage ist, Umsatz und Ergebnis in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Die UBS betont zudem, dass der Fokus der Anleger nun wieder auf der starken Bewertung und der Position als Branchenführer im Streaming-Sektor liegen dürfte.

Kartellrechtliche Hürden bleiben bestehen
Trotz der Einigung zwischen den beteiligten Unternehmen ist die Übernahme noch nicht endgültig gesichert. Sowohl die Wettbewerbshüter in Washington als auch der Generalstaatsanwalt von Kalifornien haben angekündigt, das Geschäft einer intensiven Prüfung zu unterziehen. Aufgrund der Marktkonzentration in der Medienbranche sei eine kartellrechtliche Blockade des Deals weiterhin im Bereich des Möglichen.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA0FAJ
Ask: 0,48
Hebel: 20
mit starkem Hebel
UM8WHV
Ask: 19,91
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA0FAJ UM8WHV. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
2 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
3 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
5 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Energiepolitik und Wirtschaftlichkeit im Fokus: RWE Aktie stabil …

18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax im Bann des Nahost-Konflikts: Rheinmetall – Was geht jetzt fü…

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

5.400 Dollar: Können Goldbesitzer noch reicher werden?

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Konkurrenz zieht vorbei: Novo kämpft gegen sinkende Kurse

12:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energiepreise explodieren: Droht die nächste Inflationswelle?

12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise explodieren wegen Nahost-Konflikt: BP, Shell & Co. legen …

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON nach Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?

11:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriff auf 6G: Nvidia eröffnet das nächste große Tech-…

Gestern 14:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer