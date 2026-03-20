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Super Micro im Visier der US-Justiz

Mitgründer in Haft – 28-Prozent-Absturz nach Chip-Skandal um China 20.03.2026, 18:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Gericht
© Foto von Saúl Bucio auf Unsplash
Die Aktie von Super Micro Computer ist am Freitag dramatisch eingebrochen und markiert damit einen neuen Tiefpunkt in einem ohnehin turbulenten Börsenjahr. Nach Berichten über die Festnahme eines Unternehmensmitgründers verlor das Papier zeitweise über 27 Prozent an Wert. Der Vorwurf wiegt schwer und trifft den Nerv der aktuellen geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, da es um den illegalen Export von hochmoderner KI-Technologie geht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 150,18 EUR -2,86 % Lang & Schwarz
Super Micro Computer 18,24 EUR -31,14 % Baader Bank

Schwere Vorwürfe gegen die Führungsriege
Im Zentrum des Skandals steht Yih-Shyan Wally Liaw, einer der Mitbegründer des Hardware-Spezialisten. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit zwei weiteren Personen ein ausgeklügeltes System organisiert zu haben, um die strengen US-Exportkontrollen zu umgehen. Konkret sollen in den USA montierte Server, die mit den begehrten KI-Hochleistungschips von Nvidia bestückt waren, heimlich nach China geliefert worden sein. Bei den weiteren Beschuldigten handelt es sich um einen Vertriebsmanager aus Taiwan sowie einen Auftragnehmer des Unternehmens. Super Micro reagierte prompt auf die Vorfälle und gab bekannt, die betroffenen Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung entlassen und die Zusammenarbeit mit dem Partner beendet zu haben.

Vertrauensverlust bei den Investoren
Obwohl Super Micro Computer ausdrücklich betonte, dass das Unternehmen selbst in der aktuellen Anklageschrift nicht als Beschuldigter geführt wird, ist die Verunsicherung am Markt gewaltig. Die Anleger befürchten, dass der Skandal weitreichende Konsequenzen für die Geschäftsbeziehungen zu Schlüsselpartnern wie Nvidia haben könnte. Da die US-Regierung unter Hochdruck versucht, Chinas Zugang zu künstlicher Intelligenz zu beschränken, könnten dem Server-Hersteller empfindliche Sanktionen oder der Entzug von Exportlizenzen drohen. Dies würde das Geschäftsmodell im Kern treffen, da Super Micro massiv vom globalen KI-Boom und der engen Verzahnung mit US-Chipdesignern profitiert.

Eine Historie voller Ungereimtheiten
Für viele Marktteilnehmer weckt der aktuelle Vorfall unangenehme Erinnerungen an die Vergangenheit des Konzerns. Bereits im Jahr 2020 musste sich Super Micro wegen Bilanzierungsverstößen vor der US-Börsenaufsicht verantworten. Erst im Jahr 2024 geriet die Aktie erneut unter massiven Druck, nachdem der bekannte Leerverkäufer Hindenburg Research einen kritischen Bericht veröffentlichte und dem Management Manipulationen bei den Finanzberichten vorwarf. Der neue Schmuggel-Skandal fügt sich damit in eine Kette von Compliance-Problemen ein, die das Vertrauen in die Unternehmensführung nachhaltig beschädigt haben. Auf Sicht von zwölf Monaten steht für die Aktionäre nun ein sattes Minus von über 23 Prozent zu Buche.

Fazit für Anleger
Die Super-Micro-Aktie bleibt nach diesem Paukenschlag ein hochriskantes Investment. Während die fundamentale Nachfrage nach KI-Servern eigentlich für das Unternehmen spricht, lasten die rechtlichen Risiken und der drohende Imageverlust schwer auf dem Kurs. Solange nicht vollständig geklärt ist, inwiefern das Unternehmen strukturell in die illegalen Exporte verwickelt war, ist mit einer Fortsetzung der extremen Volatilität zu rechnen.

Bn-Redaktion/js
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