Tage der Entscheidung

ASML vor richtungsweisenden Handelstagen 26.10.2025, 09:15 Uhr

Tage der Entscheidung: ASML vor richtungsweisenden Handelstagen
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML legte Mitte Oktober die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nach dem schwachen Bericht für das 2. Quartal 2025 wurde der aktuelle Bericht überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Im Anschluss an die Veröffentlichung setzte die Aktie zum Sprung an. Der zentrale Widerstandsbereich verhinderte jedoch eine weitere Ausdehnung der Zahlenrallye. Nach weiteren Fehlversuchen schwindet doch so langsam die Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausbruch; zumindest auf kurze Sicht.
ASML – Aktie vor richtungsweisenden Handelstagen

Über die ASML-Zahlen berichteten wir an dieser Stelle detailliert am 16. Oktober. ASML vermeldete einen robusten Umsatz für das 3. Quartal; nicht mehr und nicht weniger. Gleiches gilt für die Bruttomarge und den Gewinn. Das, was die Stimmung letztendlich rettete, war der überzeugende Ausblick des niederländischen Technologiekonzerns auf das laufende vierte Quartal.

Aktienchart

Anleger und Investoren reagierten euphorisch auf die Zahlen. Der Aktienkurs jagt hoch, kam jedoch am massiven Widerstandsbereich von 900 Euro zum Stehen. Bereits Anfang Oktober musste der Aktienkurs nach dem Erreichen der 900 Euro einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen. Zwischenzeitlich versuchte sich die ASML-Aktie einige Male daran, den Widerstand um 900 Euro aufzubrechen. Sämtliche Versuche scheiterten. Das wirft durchaus Fragen auf.

Der Widerstandsbereich um 900 Euro hat sich mittlerweile eine hohe Relevanz erarbeitet. Es ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Zudem verstellt der massiv ausgebaute Widerstandsbereich den Weg in Richtung der Hochs aus dem Jahr 2024, die im Bereich 1.000 US-Dollar / 1.020 US-Dollar damals ausgebildet wurden. Ein Ausbruch über die 900 Euro könnte das entscheidende Kaufsignal auslösen, um die Hochs aus dem Jahr 2024 aufzubrechen. Allerdings kann man es durchaus als Warnzeichen bewerten, dass es der Aktie trotz zahlreicher Versuche nicht gelang, den Widerstandsbereich aufzubrechen. Kommt es womöglich doch noch einmal zu einem Rücksetzer? Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn etwaige Rücksetzer auf 800 Euro begrenzt blieben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die ASML-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 1.000 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research hoben indes das Kursziel für die ASML-Aktie von 900 Euro auf 1.000 Euro an. Die Einstufung wurde mit „buy“ bestätigt.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
