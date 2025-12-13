Tesla gerät in Europa massiv unter Druck

Tesla Aktie stürzt ab, Absatzrückgang offenbart tiefgreifende Marktprobleme 13.12.2025, 14:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla gerät in Europa massiv unter Druck: Tesla Aktie stürzt ab, Absatzrückgang offenbart tiefgreifende Marktprobleme
© Bild: boersennews.de / SB
Der europäische Automarkt wird für Tesla zunehmend zum Risikofaktor. Der dramatische Absatzeinbruch im Oktober zeigt, wie tief die strukturellen Herausforderungen für den US Elektroautobauer inzwischen reichen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Wuling Motors Holdings 0,052 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
BYD 10,60 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Renault 37,02 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
NIO 4,265 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Tesla 388,45 EUR -0,32 % Lang & Schwarz

Absatz bricht ein, Konkurrenz prescht vor

Im Oktober sanken die Auslieferungen von Tesla in der Europäischen Union um 48,5 Prozent. Der Marktanteil schrumpfte auf nur noch 0,6 Prozent. Besonders deutlich fiel der Rückgang in Schweden und Dänemark aus, wo die Neuzulassungen um 89 beziehungsweise 86 Prozent einbrachen. Parallel dazu steigerte der chinesische Hersteller BYD seine Verkäufe in Europa auf über 17.000 Fahrzeuge und überholte Tesla damit deutlich. Auch andere chinesische Marken gewinnen zunehmend Marktanteile und setzen etablierte Anbieter unter Druck.

Strukturelle Schwächen treten zutage

Die Entwicklung weist auf weit mehr als einen temporären Rückschlag hin. Während Hersteller wie BYD, MG Motor oder Nio gezielt auf europäische Kundenbedürfnisse eingehen und teils aggressive Preise anbieten, wirkt Teslas Produktstrategie zunehmend unflexibel. Europäische Hersteller wie Volkswagen mit der ID Reihe oder Renault mit dem elektrischen Megane greifen Tesla inzwischen im mittleren Preissegment direkt an. Die Folge ist ein verschärfter Wettbewerb, auf den Tesla bislang keine sichtbare Antwort gegeben hat.

Lokale Hürden bremsen Teslas Expansion

Erschwerend kommt hinzu, dass Teslas Produktionsstruktur mit Fokus auf Werke in den USA und China Nachteile gegenüber lokal produzierenden Wettbewerbern mit sich bringt. Unterschiede bei Normen, Steueranreizen und Ladeinfrastruktur erfordern regionale Anpassungen, die Tesla derzeit nicht in ausreichendem Maße erfüllt. Hersteller mit Werken in Europa können flexibler auf Nachfrageverschiebungen reagieren und von kürzeren Lieferzeiten profitieren.

Ausblick mit Unsicherheiten

Die Börse reagiert empfindlich auf diese Entwicklung. Anleger stellen sich zunehmend die Frage, ob Tesla seine Marktstrategie in Europa anpassen kann, um den Abwärtstrend zu stoppen. Sollte keine Trendwende gelingen, droht dem Konzern eine nachhaltige Schwächung auf einem der wichtigsten Automärkte der Welt. Gelingt es Tesla, dem wachsenden Druck standzuhalten, oder verliert der Pionier endgültig den Anschluss im europäischen Wettbewerb?

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ90A3
Ask: 0,20
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UJ7AQF
Ask: 0,57
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ90A3 UJ7AQF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
3 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
5 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
6 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
7 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Fusion vom Tisch? Commerzbank-Führung dämpft Spekulationen

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Insidergeschäfte sorgen für Unruhe bei Rheinmetall: Rheinmetall-…

10:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in entscheidender Phase. Überhitzt die Rallye? Barrick Mining…

7:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Robuster Wochenausklang macht Hoffnung: RWE – Wann erwacht…

7:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Energie-Boom: Nordex-Aktie vor dem ultimativen Ausbruch? Steppt ab …

Gestern 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Risiko-Indikator: Oracle's $300-Milliarden-Wette auf KI wird zum …

Gestern 17:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ernüchterung: Broadcom-Aktie stürzt ab: Investoren fordern …

Gestern 17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

McDonald's: KI-Spot sorgt für Shitstorm an Weihnachten

Gestern 12:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer