ThyssenKrupp bärenstark

Kursgewinne zum Jahresauftakt machen Hoffnung auf mehr 04.01.2026, 09:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ThyssenKrupp bärenstark: Kursgewinne zum Jahresauftakt machen Hoffnung auf mehr
© Bild: istockphoto.com/Teka77
Die Aktie von ThyssenKrupp gehörte am Freitag (02. Januar) zu den Gewinnern. Die Stahlaktie setzte damit ihre robuste Vorstellung des Vorjahres zunächst fort. Generell stellt sich die Frage, was vom neuen Börsenjahr zu erwarten ist…
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ThyssenKrupp 9,686 EUR -0,20 % Lang & Schwarz

Nach dem Spin-Off von ThyssenKrupp Marine Systems (kurz TKMS) richtet sich der Fokus des Unternehmens vornehmlich auf den Industrie- und Stahlsektor. Die Ausgangslage ist dabei denkbar klar definiert – kommt es in Deutschland zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, dürfte ThyssenKrupp maßgeblich von diesem profitieren. Bleibt er aus, wird es zumindest herausfordernd.

ThyssenKrupp - Kursgewinne zum Jahresauftakt machen Hoffnung auf mehr

Die ThyssenKrupp-Aktie (WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001 | Ticker-Symbol: TKA) erlebte unterm Strich ein überaus erfolgreiches Börsenjahr 2025. Das erste Quartal war von einer furiosen Kursrallye mit beachtlichen Kursgewinnen geprägt und legte den Grundstein für den Erfolg in 2025. Danach ging die Aktie zunächst in eine breit angelegte Seitwärtsbewegung über. Im 4. Quartal verstärkte die ThyssenKrupp-Aktie  jedoch wieder den Druck auf der Oberseite.

Chartanalyse

Im abgelaufenen Börsenjahr wusste ThyssenKrupp unter fundamentalen Aspekten nicht immer zu überzeugen. Dennoch honorierte der Markt die Fortschritte, die es dennoch gab. Das neue Börsenjahr steckt für ThyssenKrupp voller Herausforderungen. Der Druck aus China auf die europäische Stahlwirtschaft ist immens. Schutzmaßnahmen müssen ergriffen werden, um diesem Druck standzuhalten. Im Ergebnis bietet sich derzeit aus charttechnischer Sicht ein spannendes Bild, das allerdings nach einer Klärung verlangt.

Von gelegentlichen Ausflügen auf der Ober- und Unterseite einmal abgesehen, dominierte in den letzten Wochen eine Handelspanne mit den 10 Euro als obere Begrenzung und den 8,8 Euro als untere Begrenzung. Die Range ist zwar noch immer intakt, doch zuletzt verstand es die Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren.

Zusammengefasst

Noch bewegt sich die Aktie in der Handelsspanne 9 Euro bis 10 Euro. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen jedoch wieder etwas in Richtung 10 Euro. Der Druck auf die obere Begrenzung nimmt zu. Sollte es zu einem Ausbruch kommen, könnte sich dieser als Dosenöffner erweisen. Das 52-Wochen-Hoch im Bereich von 10,7 Euro muss überwunden werden, um die Rallye zu reaktivieren. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 9,0 Euro / 8.8 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuell Analystenstimmen

Die Deutsche Bank Research vergaben zuletzt das Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 10 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
GU5PC8
Ask: 0,53
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU4NS5
Ask: 2,02
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU5PC8 GU4NS5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
3 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
4 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
5 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
7 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: E.ON – Volle Kraft …

8:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD greift erneut an: CES, KI, Serverpower

Gestern 13:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla entthront: BYD setzt den Takt im E-Auto-Markt

Gestern 13:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix: Ist der Boden endlich erreicht? Perspektiven 2026

Gestern 8:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax gelingt robuster Jahresauftakt: Mercedes-Benz – Aktie startet …

Gestern 8:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wie TSMC seine Dominanz ausbaut: US-Freigaben und neue Rekorde

Freitag 16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Orsted vs Trump: Wie gefährlich ist der USA-Konflikt?

Freitag 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nio kämpft um die Börse: Mehr Autos, weniger Vertrauen

Freitag 15:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer