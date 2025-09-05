Anzeige
Thyssenkrupp

05.09.2025, 12:32 Uhr

Thyssenkrupp: Jobabbau und neue Strategie
© Symbolbild von Sladjan Djordjevic auf Pexels
Die Aktie von Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001) notiert aktuell bei 9,962 EUR. Der Konzern steht vor einem tiefgreifenden Umbau, der von Investoren mit Spannung und Skepsis zugleich beobachtet wird. Mit einem massiven Stellenabbau, anstehenden Finanzierungsfragen und hohen Kosten durch den europäischen Emissionshandel will das Unternehmen seine Stahl- und Industriesparten wieder profitabler machen. Doch der Weg dahin ist steinig.
Restrukturierungsplan mit großem Einschnitt

Vor wenigen Tagen haben die Stahlarbeiter von Thyssenkrupp einem Restrukturierungsplan zugestimmt, der den Abbau von 11.000 Stellen vorsieht. Ziel ist es, die Kostenbasis nachhaltig zu senken und die Effizienz zu steigern. Der Plan gilt als Voraussetzung, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, da die Margen im Stahlgeschäft stark unter Druck stehen. Doch die Umsetzung hängt von einer noch ausstehenden Finanzierung ab – ein Unsicherheitsfaktor, der am Markt genau beobachtet wird.

EU-Emissionshandel und Kostendruck

Ein weiteres Problem sind die steigenden Kosten durch den EU-Emissionshandel (ETS). Als einer der größten Stahlproduzenten Europas ist Thyssenkrupp besonders von den CO2-Bepreisungen betroffen. Branchenanalysten rechnen damit, dass die jährliche Belastung künftig bei mehreren hundert Millionen Euro liegen könnte, wenn keine Entlastungen oder Subventionen greifen. Die Transformation hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion ist zwar politisch gewollt, verlangt dem Unternehmen jedoch enorme Investitionen ab.

Kursentwicklung und Anlegerperspektive

Mit dem aktuellen Kurs von 9 EUR bewegt sich die Aktie knapp unter der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Seit Jahresbeginn hat sie rund 12 % an Wert verloren, was vor allem auf die Unsicherheit über die Finanzierung der Restrukturierung zurückzuführen ist. Analysten bewerten die Aktie derzeit gemischt: Während einige in den Umbauplänen die Chance für eine langfristige Erholung sehen, warnen andere vor einer möglichen Verwässerung, falls Kapitalerhöhungen notwendig werden.

Chancen durch neue Geschäftsbereiche

Neben dem klassischen Stahlgeschäft setzt Thyssenkrupp auf den Ausbau zukunftsträchtiger Bereiche wie Wasserstofftechnologie und U-Boot-Bau. Gerade der Verteidigungssektor könnte mittelfristig zu einem Gewinnbringer werden, da die Nachfrage nach maritimen Sicherheitstechnologien in Europa steigt. Gleichzeitig sollen Investitionen in klimaneutrale Stahlproduktion das Unternehmen strategisch neu positionieren. Ob dies gelingt, hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie schnell und kosteneffizient die Transformation umgesetzt werden kann.

Community-Stimmung bei Börsennews

Im Börsennews-Forum zeigt sich die Community gespalten. Einige Anleger äußern Optimismus, dass der Kurs nach dem Restrukturierungsplan und möglichen staatlichen Unterstützungen wieder Fahrt aufnehmen könnte. Andere hingegen sind deutlich skeptischer: Sie verweisen auf den massiven Personalabbau, die Unsicherheit bei der Finanzierung und die Belastung durch den Emissionshandel. Besonders kritisch wird gesehen, dass trotz der Umbaupläne kurzfristig keine spürbaren Ergebnisverbesserungen erwartet werden.

Fazit

Thyssenkrupp steht an einem Scheideweg. Der Kurs von 9 EUR spiegelt die Unsicherheit wider, ob der Umbau gelingt oder ob neue Probleme hinzukommen. Mit einem tiefgreifenden Stellenabbau, hohen Investitionen in klimaneutrale Produktion und Chancen in Zukunftsbranchen hat der Konzern zweifellos Potenzial. Doch kurzfristig dürfte die Aktie schwankungsanfällig bleiben, bis die Finanzierung des Restrukturierungsplans gesichert ist und erste Fortschritte sichtbar werden.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
