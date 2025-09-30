Anzeige
+++Absoluter Volltreffer! Wir hatten den richtigen Riecher! Gestern + 212 % Kursgewinn nach dieser Hammermeldung!+++
Thyssenkrupp

Marine-Sparte soll Milliarden bringen 30.09.2025, 17:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Thyssenkrupp: Marine-Sparte soll Milliarden bringen
© Symbolbild von Howard R Wheeler auf Unsplash
Die Aktie von Thyssenkrupp steht bei 11,61 EUR und bewegt sich damit weiterhin im Mittelfeld ihrer Jahresrange. Während Investoren über die Zukunft des angeschlagenen Stahlkonzerns rätseln, richtet sich der Blick zunehmend auf die Marine-Sparte TKMS, die dank steigender Verteidigungsbudgets als Hoffnungsträger gilt. Doch die Herausforderungen im Kerngeschäft Stahl und die Frage der Finanzierung des Konzernumbaus sorgen für Unsicherheit.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ThyssenKrupp 11,65 EUR -0,30 % Gettex

Kursentwicklung und Bewertung

Mit einem aktuellen Kurs von 11,61 EUR liegt Thyssenkrupp rund 15 % unter dem Jahreshoch von knapp 13,60 EUR, aber noch etwa 20 % über dem Tief von 9,70 EUR. Das Unternehmen ist damit an der Börse rund 6,8 Milliarden EUR wert – ein Bruchteil dessen, was vergleichbare Industriekonglomerate mit ähnlich breitem Portfolio auf die Waage bringen. Analysten von Jefferies haben jüngst eine Bewertung von 11,50 EUR als fairen Preis angegeben und die Aktie mit „Hold“ eingestuft.

TKMS: Hoffnungsträger im Verteidigungsboom

Besondere Aufmerksamkeit zieht derzeit die Marinesparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) auf sich. Die Tochterfirma hat angekündigt, bis 2033 einen Umsatz von bis zu 61 Milliarden EUR zu erwirtschaften – ein massiver Anstieg im Vergleich zu den aktuell knapp 3 Milliarden EUR Jahresumsatz. Hintergrund ist die Aufrüstung zahlreicher europäischer Staaten, die ihre Flotten modernisieren wollen.

TKMS will ab 2027 erstmals eine Dividende ausschütten, was die Attraktivität der Sparte deutlich steigern könnte. Auch geopolitische Entwicklungen – von der Ostsee bis zum Mittelmeer – spielen dem Geschäftsmodell in die Karten.

Herausforderungen im Stahlgeschäft

Trotz dieser positiven Aussichten bleibt das Stahlsegment ein Problem. Der Konzern kämpft weiterhin mit hohen Energiekosten, Überkapazitäten und CO2-Auflagen. Das Management hat mehrfach betont, dass nur eine Kombination aus staatlicher Unterstützung, effizienteren Prozessen und Kooperationen das Überleben des Stahlbereichs langfristig sichern kann.

Gleichzeitig wird über die Ausgliederung oder den Verkauf von Teilen des Stahlgeschäfts spekuliert. Anleger sehen darin sowohl Risiken als auch Chancen: Ein Verkauf könnte kurzfristig Liquidität schaffen, aber auch die industrielle Basis des Unternehmens schwächen.

Analystenstimmen und Bewertung

Während einige Experten die Aktie als unterbewertet sehen, verweisen andere auf die Risiken der Transformation. Newser schätzt, dass Thyssenkrupp trotz Marine-Boom noch Jahre brauchen wird, um nachhaltig profitabel zu werden. Die Aktie wird daher stark von politischen Faktoren beeinflusst – von Klimaschutzauflagen bis hin zu Verteidigungsbudgets.

Mit einem aktuellen KGV von etwa 12 wirkt das Papier günstig bewertet. Doch entscheidend bleibt, ob die ambitionierten Wachstumspläne von TKMS die strukturellen Schwächen im Kerngeschäft ausgleichen können.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum ist die Stimmung gespalten. Ein Nutzer schreibt: „Die Marine-Sparte ist die einzige Rettung, ohne TKMS sähe es düster aus.“ Andere zeigen sich optimistischer: „Wer hier Geduld hat, wird 2027 belohnt, wenn TKMS Dividende zahlt.“ Skeptische Stimmen mahnen jedoch, dass die Stahlproblematik den Kurs weiterhin belasten könnte. Insgesamt dominiert eine vorsichtige Haltung, auch wenn die Hoffnung auf den Verteidigungsboom wächst.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ2G0Z
Ask: 0,55
Hebel: 20
mit starkem Hebel
UJ031K
Ask: 2,73
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ2G0Z UJ031K. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Novo Nordisk: Anleger bleiben wachsam

17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing plant Nachfolger für 737 Max: Aktie bei 182 €

16:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alpha-Explosion schockt Anleger, Firefly verliert massiv an Wert

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten treiben Fantasie in Chinas Techsektor: Alibaba-Aktie …

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental trennt sich von zentralen Geschäftsteilen und setzt …

11:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nun ist Obacht geboten: Heidelberg Materials – Aktie dreht nach …

10:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerät der Dax nun ins Wanken? RWE – Das könnte spektakulär …

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Aktie bei 2.000 Euro. Und nun? Die nächsten Kursziele…

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer