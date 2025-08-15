ThyssenKrupp nach Zahlen: Wie geht es nach dem heftigen Abverkauf weiter?

ThyssenKrupp nach Zahlen

15.08.2025, 09:33 Uhr

Einen gebrauchten Tag erwischte die Aktie von ThyssenKrupp am gestrigen Donnerstag. Während der Gesamtmarkt sich weiter nach oben kämpfte, ging es für die Aktie eine Kursetage tiefer. Der Markt zeigte keine Nachsicht mit der Aktie, zu enttäuschend fielen die Zahlen zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 aus. Wie könnte es nun nach dem heftigen Abverkauf weitergehen? Die charttechnischen Risiken sind nicht unerheblich.
ThyssenKrupp mit sehr durchwachsenen Zahlen

ThyssenKrupp berichtete über das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 / 2025. Zu den wenigen Lichtblicken gehörten die Auftragseingänge, die mit 10,145 Mrd. Euro deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahresquartals (8,355 Mrd. Euro im 3. Quartal 2023 / 2024) lagen. Betrachtet man die Auftragseingänge der einzelnen Segmente, wird rasch klar, dass vor allem das Segment Marine Systems positiv heraussticht. ThyssenKrupp gibt die Umsätze im 3. Quartal mit 8,151 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum Vorjahresquartal ein deutliches Minus von 9 Prozent. Das bereinigte EBIT (earnings before interest and taxes) belief sich im 3. Quartal des Geschäftsjahres 2024 / 2025 auf 155 Mio. Euro, nach 149 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. ThyssenKrupp verzeichnete einen Periodenfehlbetrag in Höhe von -255 Mio. Euro, nach einem Verlust in Höhe von -33 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal.

Thyssenkrupp Aktie

Unternehmen passt Prognose nach unten an

ThyssenKrupp aktualisierte das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2024 / 2025 und geht nunmehr von einem Umsatzrückgang in einer Spanne von -7 Prozent bis -5 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Zuvor erwartete ThyssenKrupp eine Umsatzentwicklung von -3 Prozent bis 0 Prozent. Das bereinigte EBIT wird unverändert in einer Bandbreite von 600 Mio. Euro bis 1 Mrd. Euro erwartet, wobei ThyssenKrupp nun eher das untere Ende der Spanne im Visier hat. 

Aktie mit massiven Kursverlusten

Die ThyssenKrupp-Aktie (WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001 | Ticker-Symbol: TKA) rauschte am gestrigen Donnerstag in die Tiefe und musste dabei auch die eminent wichtige Marke von 9 Euro aufgeben. Das Risiko einer oberen Trendwende ist nicht von der Hand zu weisen. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn es der ThyssenKrupp-Aktie gelingen würde, die Unterstützung um 8 Euro zu verteidigen. Sollte es deutlich darunter gehen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 6 Euro gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt

