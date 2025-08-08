Thyssenkrupp setzt Kurs auf Rüstung

Thyssenkrupp setzt Kurs auf Rüstung: Marine-Sparte vor Abspaltung
Mit einem aktuellen Kurs von 9,882 EUR steht Thyssenkrupp erneut im Rampenlicht: Die geplante Abspaltung der Marinesparte TKMS soll den Konzern neu ausrichten – doch die Börse reagiert bislang zurückhaltend.
Marinegeschäft im Fokus

Die Aktionäre haben der Abspaltung der Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) zugestimmt. Ziel ist, das profitable Geschäft mit U-Booten und Marineschiffen eigenständig an die Börse zu bringen oder strategische Partner an Bord zu holen.
Hintergrund ist der anhaltende Boom im europäischen Verteidigungssektor: Nach NATO-Angaben sollen die Militärausgaben der Mitgliedsstaaten 2025 erstmals über 2 % des BIP liegen. TKMS erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 2 Milliarden EUR bei einer EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich – ein Wert, von dem das übrige Konzernportfolio derzeit nur träumen kann.

Strategischer Schwenk zur Rüstung

Der Spin-off gilt als Schlüssel, um Thyssenkrupp von einem breit aufgestellten Industriekonglomerat zu einem fokussierteren Technologiekonzern umzubauen. Neben Rüstung will sich das Unternehmen stärker auf Wasserstofftechnologien, Anlagenbau und hochwertige Werkstoffe konzentrieren. Analysten sprechen von einem „strategischen Einstiegspunkt“ in den Verteidigungsboom Europas, mahnen jedoch an, dass der Übergang Zeit und Kapital bindet.

Börsenreaktion bleibt verhalten

Trotz der positiven Perspektiven legte die Aktie seit der Ankündigung nur minimal zu. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 8 % im Minus, was auf Skepsis hinsichtlich der Umsetzung und der verbleibenden Geschäftsbereiche hinweist. Insbesondere das Stahlgeschäft bleibt unter Druck – Überkapazitäten in Europa und schwache Baukonjunktur belasten die Margen. Der letzte Quartalsumsatz des Gesamtkonzerns betrug 8,1 Milliarden EUR, der bereinigte EBIT lag bei 210 Millionen EUR.

Chancen und Risiken

Ein erfolgreicher Börsengang von TKMS könnte dem Konzern erhebliches Kapital verschaffen, um Schulden abzubauen und Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Allerdings hängt der Erfolg von geopolitischen Faktoren und Exportgenehmigungen ab. Zudem droht die Gefahr, dass das verbleibende Thyssenkrupp ohne den Marinemotor an Attraktivität verliert.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum überwiegt vorsichtiger Optimismus. Befürworter sehen in TKMS „das Filetstück des Konzerns“ und erwarten durch den Spin-off einen Kursimpuls. Skeptiker warnen, dass „der Rest von Thyssen im Stahl-Sumpf versinkt“. Einige Anleger spekulieren auf eine Übernahme der Marinesparte durch einen europäischen Rüstungskonzern.
Die Diskussion ist lebhaft, doch ein Konsens fehlt – die Lager bleiben gespalten.

Bn-Redaktion/pl
