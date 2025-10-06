Anzeige
+++Drohnen-Alarm über München CiTech kooperiert mit europäischen Verteidigungs-Gigant – Mega-Chance für Anleger?+++
Thyssenkrupp verkauft Stahl

Jindal greift jetzt zu! 06.10.2025, 13:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Stahl Branche
© Symbolbild von Etienne Girardet auf Unsplash
Thyssenkrupp trennt sich überraschend von der geplanten Partnerschaft mit Milliardär Daniel Křetínský und öffnet stattdessen die Tür für den indischen Industriekonzern Jindal Steel International. Dieser strebt eine Komplettübernahme der Stahlsparte an – ein Schritt, der den Konzern tiefgreifend verändern könnte. Die Börse reagiert euphorisch: Die Aktie schießt auf ein Fünfjahreshoch, während Analysten weiteres Potenzial sehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ThyssenKrupp 12,64 EUR +1,57 % Tradegate

Abkehr von Kretínský – Jindal übernimmt das Ruder

Die überraschende Kehrtwende bei Thyssenkrupp sorgt für Aufsehen an der Börse: Nach monatelangen Verhandlungen mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretínský zieht sich die EP Group vollständig zurück. Der ursprünglich vereinbarte Einstieg mit einem Anteil von 20 Prozent an der Stahlsparte ist endgültig vom Tisch. Im Gegenzug erhält Kretínský den gezahlten Kaufpreis zurück – ein einvernehmliches Aus, das jedoch neue Türen öffnet.

Denn während sich die eine Tür schließt, steht bereits ein neuer Interessent bereit: Der indische Industriekonzern Jindal Steel International rückt nun in den Fokus und erhält exklusiven Zugang zu Verhandlungen über eine Komplettübernahme des Stahlgeschäfts. Anders als Kretínský, der auf eine Partnerschaft mit Einfluss setzte, strebt Jindal offenbar eine vollständige Trennung von der zyklischen Stahlsparte an – ein potenziell radikaler Einschnitt in die Konzernstruktur.

Aktie explodiert – Analysten signalisieren Aufwärtspotenzial

Die Kapitalmärkte reagierten mit Begeisterung: Die Aktie von Thyssenkrupp sprang nach Bekanntwerden der neuen Gespräche auf ein neues Fünfjahreshoch bei 12,40 Euro. Innerhalb von zwölf Monaten entspricht das einem Plus von über 275 Prozent – ein Kursanstieg, der die neuen strategischen Hoffnungen widerspiegelt.

Auch auf Analystenseite erhält der Kursflug Rückendeckung. Die Deutsche Bank hob ihr Kursziel deutlich von 9,00 auf 11,50 Euro an. Analyst Bastian Synagowitz verweist besonders auf die robusten Perspektiven der Marinesparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), die im Zuge der Umstrukturierung vor einer Abspaltung stehen könnte. JPMorgan betonte, dass das Interesse von Jindal den Kurs mittelfristig stützen dürfte, warnte jedoch vor weiterhin bestehenden Unsicherheiten im laufenden Konzernumbau.

Strategiewechsel mit weitreichenden Folgen

Der Wechsel von einer Partnerschaft zu einem möglichen Komplettverkauf der Stahlsparte markiert eine tiefgreifende Neuausrichtung des Essener Traditionskonzerns. Für Thyssenkrupp könnte dieser Schritt mehrere entscheidende Effekte haben: Eine vollständige Abgabe des Stahlgeschäfts würde nicht nur die Konzernbilanz entlasten und Schulden abbauen, sondern auch die verbleibenden Sparten wie Marine und Werkstoffhandel in ein klareres Licht rücken. Analysten sprechen von der Chance, „verborgene Werttreiber“ freizusetzen.

Darüber hinaus sendet der potenzielle Verkauf ein starkes Signal in den krisengeschüttelten europäischen Stahlsektor. In Zeiten struktureller Überkapazitäten und wachsender Konkurrenz aus Asien könnte der Einstieg von Jindal als Katalysator für weitere Konsolidierungen wirken.

Das Timing könnte kaum strategischer gewählt sein: Die Abspaltung der Marinesparte TKMS soll bereits Mitte Oktober über die Bühne gehen – ein weiterer Schritt, der das neue Thyssenkrupp-Profil schärft. Ob Jindal tatsächlich zum Befreiungsschlag für den Konzern wird, bleibt offen. Doch die Märkte setzen bereits erste Hoffnungszeichen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold startet mit Paukenschlag in die neue Woche: Im Schatten von …

13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power überzeugt mit Mega-Projekt: Kursziel verdoppelt

13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hannover Rück erhöht Dividende: Anleger kassieren mehr!

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax startet robust in die neue Handelswoche: Infineon – Rü…

12:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trendwende oder nur laues Lüftchen? SAP muss nachsetzen, …

10:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus: 70 Auslieferungen im September

Gestern 14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk bleibt das Schwergewicht der Branche: Wegovy hebt …

Gestern 13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nicht Barrick oder Newmont: Dieser Gold-Silberproduzent läuft hei…

Gestern 9:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer