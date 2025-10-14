Anzeige
TKMS geht an den Markt, Thyssenkrupp unter Druck

Thyssenkrupp Aktie fällt – kommt mit dem Börsengang von TKMS die Trendwende? 14.10.2025, 16:48 Uhr

TKMS geht an den Markt, Thyssenkrupp unter Druck
© Symbolbild von Unsplash
Thyssenkrupp steht im Fokus der Börse, kurz vor dem eigenständigen Debüt seiner Schiffbau-Tochter. Am Montag, dem 20. Oktober, wird Thyssenkrupp Marine Systems an der Frankfurter Börse notiert – ein Schritt mit Signalwirkung.
Börsenstart von TKMS rückt näher

Am kommenden Montag beginnt der Handel mit Aktien der Marinesparte Thyssenkrupp Marine Systems an der Frankfurter Börse. Für jeweils 20 Thyssenkrupp Aktien erhalten Anteilseigner automatisch eine Aktie von TKMS, die bereits am Freitag, dem 17. Oktober, eingebucht wird. Thyssenkrupp selbst wird über eine Holdingstruktur weiterhin 51 Prozent an der Sparte halten, während 49 Prozent auf die Aktionäre übergehen.
Im Vorfeld wurden Garantieverpflichtungen in Höhe von rund 10 Milliarden Euro neu ausgehandelt. Diese sollen die Projektfinanzierung absichern und die Risikostruktur zwischen Muttergesellschaft und Tochter klarer regeln. Trotz positiver Impulse aus dem Verteidigungssektor hat die Aktie von Thyssenkrupp zuletzt deutlich nachgegeben.

Was Anleger jetzt beschäftigt

Der Börsengang von TKMS ist ein entscheidender Baustein in der strategischen Neuausrichtung von Thyssenkrupp hin zu einer Beteiligungsholding. Der Zugang zum Kapitalmarkt schafft für TKMS neue unternehmerische Freiräume, etwa für Investitionen oder Zukäufe. Gleichzeitig sorgt der Schritt für Unsicherheit am Markt. Investoren fürchten eine Wertverschiebung zugunsten der neuen Einheit und bewerten die Neuordnung kritisch. Der Rückgang der Thyssenkrupp Aktie signalisiert Skepsis gegenüber der künftigen Kapitalstruktur und den verbleibenden Geschäftsbereichen – insbesondere dem Stahlsegment, das weiter als strukturell problematisch gilt.

Wie viel ist TKMS am Markt wert?

Die Bewertung von TKMS schwankt je nach Schätzung zwischen 2,3 und 2,7 Milliarden Euro. Analysten kalkulieren mit einem Startkurs von rund 36 Euro je Aktie. Durch die Rechtsform als Kommanditgesellschaft auf Aktien sichert sich Thyssenkrupp langfristigen Einfluss, auch wenn der Streubesitz steigt. Politische Stimmen fordern wegen der sicherheitsrelevanten Bedeutung von TKMS eine stärkere Beteiligung des Staates. Auch die Gewerkschaft IG Metall unterstützt eine solche Lösung, um strategische Stabilität zu gewährleisten.

Spannung vor Handelsbeginn

Entwickelt sich TKMS zur neuen Börsenstory oder bleibt die Abspaltung für Thyssenkrupp ein strukturelles Risiko? Die nächsten Handelstage könnten entscheidend sein für die Bewertung der Gesamtstrategie und für die Frage, ob sich der Konzern mit der Marine-Sparte tatsächlich zukunftsfähig aufstellt.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
