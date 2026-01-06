Geheimer Ritterschlag der Industrie:
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Anzeige
TKMS vor dem Sprung

VW-Spekulation und Kanada-Deal wecken Kursziele bis 90 Euro 06.01.2026, 16:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild TKMS
© Foto von Michael Afonso auf Unsplash
Die Aktie von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) nimmt wieder Fahrt auf. Beflügelt von Gerüchten über eine strategische Allianz und der Aussicht auf Mega-Aufträge kletterte das Papier zuletzt um gut 5 % an die Marke von 70 Euro. Nach der erfolgreichen Bodenbildung sehen Experten nun Luft für einen nachhaltigen Anstieg auf 80 bis 90 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 102,93 EUR -0,56 % TTMzero RT
TKMS 75,10 EUR +5,15 % Lang & Schwarz

Schlüsselrolle für Volkswagen beim 40-Milliarden-Deal
Im Fokus der Spekulation steht der kanadische Tender über zwölf U-Boote der 3.000-Tonnen-Klasse – ein gigantisches Volumen von bis zu 40 Milliarden Euro. Da die kanadische Regierung wirtschaftliche Gegenleistungen fordert und dabei explizit Volkswagen nennt, könnte eine Allianz den entscheidenden Vorteil gegen die südkoreanische Konkurrenz bringen. Passend dazu verdichten sich Gerüchte über eine direkte Zusammenarbeit zwischen TKMS und der VW-Tochter MAN Energy Solutions bei maritimen Antrieben. Diese Verflechtung würde die Verhandlungsposition massiv stärken. Marktbeobachter erwarten um den 8. Januar weitere Neuigkeiten.

Solide Basis: Rekordaufträge und MDAX
Auch fundamental stimmen die Vorzeichen. Mit dem jüngsten Großauftrag für Torpedos wuchs der Auftragsbestand auf über 18 Milliarden Euro, was die Umsätze auf Jahre sichert. Operativ kletterte das bereinigte EBIT zuletzt um über 50 % auf 131 Millionen Euro. Zusätzliche Stabilität liefert die Aufnahme in den MDAX am 22. Dezember, die für automatische Zuflüsse durch institutionelle Investoren sorgt und die Volatilität nach dem Börsengang dämpft.

Aktienanalyse

Charttechnik: Weg frei nach oben
Mit dem Sprung über den Widerstand bei 67,50 Euro hat die Aktie ein frisches Kaufsignal generiert. Die 60-Euro-Marke hat sich als tragfähiger Boden erwiesen. Charttechniker sehen die nächsten Ziele nun im Bereich von 75 bis 80 Euro. Sollten sich die Kanada-Hoffnungen konkretisieren, rückt schnell die 90-Euro-Marke ins Visier. Zur Absicherung empfiehlt sich ein Stopp knapp unterhalb von 59 Euro.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ6PXY
Ask: 1,09
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ6PXY. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
4 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
5 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
6 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AMD attackiert Nvidia: Neuer Super-Chip für Unternehmen

16:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Uber startet durch: Mit Lucid & Nuro zum Robotaxi

14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW wächst in den USA: Trotz Quartals-Schock

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon tritt Rallye los: Aktie lässt es zu Jahresbeginn …

12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax auf Rekordjagd. Wann fällt die 25.000er Marke? Volkswagen Vz…

12:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preisschock in China: Novo Nordisk setzt den Rotstift an

12:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie rutscht ab: Adidas unter Beschuss

11:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stimmungsumschwung: Warum Bitcoin-Bullen zurückkehren

11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer