Trump als Retter?

20.08.2025, 13:02 Uhr

Intel könnte bald staatliche Unterstützung erhalten: Ein Plan sieht vor, dass die US-Regierung Anteile am angeschlagenen Chiphersteller erwirbt. Ziel ist es, die heimische Produktion zu stärken und Investitionen anzuschieben. Analysten warnen jedoch, dass Geld allein nicht ausreicht, um die langfristigen Probleme des Unternehmens zu lösen. Vor allem fehlt es Intel an zahlenden Kunden für die eigene Chipfertigung.
SoftBank Group 85,46 EUR -6,33 % Lang & Schwarz
Apple 197,15 EUR -0,49 % Baader Bank
Intel 21,46 EUR -0,22 % Baader Bank
NVIDIA 150,49 EUR -0,46 % Lang & Schwarz
Taiwan Semiconductor Manufacturing 197,80 EUR -1,12 % Lang & Schwarz

Trump als Verkaufspitcher
Sollte die Regierung tatsächlich Anteile halten, könnte Präsident Donald Trump selbst eine Rolle als „Verkäufer“ für Intel spielen. Er hat in diesem Jahr bereits große Investitionszusagen im US-Technologiesektor vermittelt, darunter auch Milliardenpläne von Apple und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Trumps Einfluss könnte potenzielle Kunden dazu bewegen, Intels Fertigungskapazitäten in Anspruch zu nehmen – ein wichtiger Schritt, um teure Fabrikprojekte zu rechtfertigen.

Neue Investoren und Kooperationen
Neben staatlicher Beteiligung hat SoftBank angekündigt, in Intel zu investieren. Konzernchef Masayoshi Son plant, Intels Fertigungskapazitäten für AI-Chips zu nutzen, die mit Nvidia konkurrieren sollen. Der Markt reagierte positiv: Intel-Aktien legten in kurzer Zeit deutlich zu.

Herausforderungen bei der Chipproduktion
Intel kämpft seit Jahren mit rückläufigen Verkäufen und dem Verlust von Marktanteilen. Besonders im Foundry-Geschäft, also der Fertigung für andere Unternehmen, hinkt Intel dem Branchenprimus TSMC hinterher. Die geplanten Fabriken in Ohio sollen die Zukunft sichern, sind aber teuer und erst langfristig betriebsbereit. Ohne große externe Kunden bleiben die Pläne riskant.

Experten warnen vor Überoptimismus
Analysten betonen, dass eine staatliche Beteiligung die Wettbewerbsfähigkeit von Intel nicht automatisch steigert. Die größten Datenzentrumskunden – sogenannte Hyperscaler – würden keine leistungsschwächeren Chips akzeptieren, nur weil die Regierung investiert. Intel muss weiterhin beweisen, dass es technologisch mit der Konkurrenz mithalten kann, bevor von einer echten Erholung die Rede sein kann.

Fazit
Der mögliche Einstieg der US-Regierung und prominenter Investoren bringt Hoffnung für Intel, doch die entscheidende Frage bleibt: Kann das Unternehmen genügend Kunden gewinnen, um die teuren Produktionspläne langfristig zu tragen? Experten bleiben skeptisch.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0)
