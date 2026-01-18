Anzeige
+++Top-Aktie im Fokus Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6.+++
Trump holt den Zollhammer raus

Mercedes-Benz – Kursturbulenzen sind nicht auszuschließen 18.01.2026, 09:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trump holt den Zollhammer raus: Mercedes-Benz – Kursturbulenzen sind nicht auszuschließen
© Bild: istockphoto.com/y_carfan
Das Wochenende hat es in sich. US-Präsident Trump droht und will diverse Nato-Staaten, die sich an der Erkundungsmission auf Grönland beteiligt haben, mit neuen Strafzöllen belegen. Darunter ist auch Deutschland. Das Thema kocht damit weiter hoch. Die Rufe nach EU-Gegenzöllen werden bereits lauter. Das Eskalationspotenzial ist immens. Man wähnt sich in das Frühjahr 2025 zurückversetzt. Bekanntermaßen sorgte das Thema Zölle und Gegenzölle damals für einen veritablen Rutsch an den Aktienmärkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 58,76 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.325,68 PKT +0,28 % Ariva Indikation

Man darf gespannt sein, wie Dax & Co. am morgigen Montag (19. Januar) der neuen Drohkulisse begegnen werden. Reagiert der Dax „sensibel“ auf die Entwicklungen vom Wochenende oder geht man schnell zur Tagesordnung über? Für Spannung ist allemal gesorgt.

Besonders der (deutsche) Automobilsektor reagierte auf die Zolleskapaden im letzten Jahr sensibel. Insofern bleibt abzuwarten, wie resistent er gegen die aktuelle Zuspitzung ist – Kursturbulenzen sind wohl nicht auszuschließen. Blicken wir stellvertretend an dieser Stelle auf die Konstellation der Mercedes-Benz-Aktie.

Aktienanalyse im Chart

Mercedes-Benz - Kursturbulenzen sind nicht auszuschließen

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) sah sich in den letzten Tagen bzw. Wochen einer veritablen Widerstandszone gegenüber. Der zentrale Widerstandsbereich 62 Euro / 63 Euro beschäftigt die Aktie schon längere Zeit. Ein erfolgreicher Ausbruch wollte ihr bislang nicht gelingen. Stattdessen erhöhten die zahlreichen Fehlversuche die Relevanz der Zone.

Der obere Chart zeigt es – die Aktie muss über die 63 Euro, um für frische Impulse auf der Oberseite zu sorgen. Der aktuelle Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung von 60 Euro macht das Vorhaben nicht leichter. Sollte sich der Abwärtsdruck verstärken und die Mercedes-Benz-Aktie auch unter die 57,5 Euro zurücksetzen, könnte es im Hinblick auf eine rasche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung eng werden. Bei einem Rücksetzer unter die 55 Euro wäre Obacht geboten. Ein Vorstoß über die 63 Euro würde hingegen den Weg in Richtung 66,3 Euro oder 70 Euro freimachen. Doch zunächst dürfte der Markt die Ereignisse vom Wochenende einpreisen – in jedweder Form.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Aktie des Autobauers. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 70 Euro. Die Analysten der Bank of America sind da etwas vorsichtiger. Ihr Votum lautet „neutral“ und das Kursziel 63 Euro. Deutlich optimistischer sind hingegen die Analysten von Deutsche Bank Research. Deren Votum lautet „buy“, das Kursziel 79 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ711Z
Ask: 0,28
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UH7128
Ask: 1,45
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ711Z UH7128. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
2 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
4 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
5 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Bank – Wann …

8:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Musk gegen Microsoft – Milliardenklage erschuettert den KI‑…

Gestern 14:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenhoffnung: BioNTech greift mit Krebsforschung neu an

Gestern 12:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerichtssignal sorgt für Kurssprung bei Bayer: Bayer-Aktie legt kr…

Gestern 12:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax - Robuster Wochenschluss macht Hoffnung: Münchener Rück – …

Gestern 9:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk geht steil: Diese Gründe sprechen für eine kräftige …

Gestern 9:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche-Aktie dreht ins Minus nach enttäuschenden …

Freitag 19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Schaeffler‑Aktie erreicht neues 52‑Wochen‑Hoch – Robotik…

Freitag 18:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer