TSMC liefert, die Welt bestellt: Rekordjahr 2025

© Symbolbild von Jeremy Waterhouse auf Pexels
Der Aktienkurs von TSMC liegt aktuell bei 255 EUR und befindet sich damit nahe seines Jahreshochs. Der taiwanische Chiphersteller hat im dritten Quartal 2025 erneut Rekordzahlen vorgelegt – angetrieben vom globalen KI- und Rechenzentrumsboom. Mit einem Umsatzsprung, steigender Marge und optimistischer Prognose unterstreicht das Unternehmen seine Schlüsselrolle in der weltweiten Halbleiterwirtschaft. Dennoch wachsen geopolitische Risiken und Konkurrenzdruck, die Anleger genau beobachten.
Taiwan Semiconductor Manufacturing 254,50 EUR -2,86 %

Rekordzahlen im dritten Quartal

TSMC meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 23 Milliarden USD, ein Plus von 13 % gegenüber dem Vorquartal und 29 % im Jahresvergleich. Der Nettogewinn stieg auf 14 Milliarden USD (rund 452 Milliarden Taiwan-Dollar), was einem EPS von NT$17,44 entspricht – der höchste Quartalsgewinn in der Unternehmensgeschichte.
Die Bruttomarge kletterte auf beeindruckende 54,1 %, während die operative Marge 42 % erreichte.

Das Unternehmen profitiert weiterhin massiv vom Nachfrageboom nach Hochleistungsprozessoren für KI-Systeme. Laut TSMC-CEO C.C. Wei stammen mittlerweile mehr als 35 % des Umsatzes aus Chips für KI- und Datenzentrumsanwendungen. Besonders gefragt seien Fertigungstechnologien unter 5 Nanometern, etwa für Chips von Nvidia, Apple und AMD.

Strategischer Fokus auf 2-Nanometer-Technologie

TSMC arbeitet intensiv an seiner 2-Nanometer-Plattform, die 2026 in Serie gehen soll. Die Fertigungskapazitäten dafür entstehen derzeit in Taiwan, Japan und den USA. Das Werk in Arizona, in das über 40 Milliarden USD investiert werden, soll 2026 die Produktion aufnehmen.
Analysten sehen in der Kombination aus führender Technologie und globaler Expansion einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten wie Samsung Foundry oder Intel Foundry Services.

Das Forschungs- und Entwicklungsbudget stieg in diesem Jahr auf 5,3 Milliarden USD, was etwa 7 % des Umsatzes entspricht – ein Beleg für den Innovationsdruck in der Branche.

Ausblick: Optimistische Prognose trotz Risiken

Für das vierte Quartal 2025 erwartet TSMC laut MarketScreener Umsätze zwischen 23,5 und 24,5 Milliarden USD bei einer Bruttomarge von 53 bis 55 %. Damit erhöht das Management seine Jahresprognose deutlich und signalisiert weiteres Wachstum.
Trotz der positiven Dynamik gibt es auch Schattenseiten: Der Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Rund 10 % der Umsätze stammen aus China, doch Exportbeschränkungen auf Hochtechnologie könnten diesen Anteil 2026 schmälern.

Ein weiterer Engpass liegt im Maschinenbau – insbesondere bei ASML-Lithographiesystemen, die für die modernsten Fertigungsverfahren unabdingbar sind. Hier konkurriert TSMC mit westlichen Kunden um begrenzte Kapazitäten.

Bewertung und Analystensicht

Anleger feiern die Zahlen: Die Aktie stieg nach den Q3-Ergebnissen um fast 9 % und erreichte ein neues Jahreshoch. Analysten von Wells Fargo hoben ihr Kursziel auf 295 EUR, während Goldman Sachs und UBS langfristig sogar über 300 EUR für möglich halten.
Mit einem KGV von rund 28 gilt TSMC zwar nicht als günstig, aber als Qualitätswert, der strukturelles Wachstum im Halbleitermarkt verkörpert.

Langfristig sieht sich das Unternehmen als „Architekt des digitalen Zeitalters“ – ein Selbstverständnis, das durch die zentrale Rolle in der globalen KI-Infrastruktur mehr als gerechtfertigt scheint.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigen sich die Anleger überwiegend euphorisch.
Ein Nutzer schreibt: „TSMC ist das Rückgrat der KI-Revolution – ohne sie läuft kein Chip.“
Ein anderer warnt jedoch: „Der Kurs ist heißgelaufen, aber wer langfristig denkt, bleibt investiert.“
Diskutiert wird auch die politische Lage – ein User meint: „Nur eine Eskalation in Taiwan kann diesen Trend stoppen.“
Die Stimmung: Optimistisch, aber wachsam. Die Mehrheit sieht TSMC als Pflichtwert im globalen Tech-Portfolio.

Fazit

Mit 255 EUR und Rekordgewinnen festigt TSMC seinen Status als unangefochtener Weltmarktführer in der Chipfertigung.
Die Kombination aus technologischem Vorsprung, wachsender Nachfrage nach KI-Hardware und stabiler Margenstruktur macht das Unternehmen zu einem der zentralen Profiteure der digitalen Transformation.
Kurzfristig könnten Handelsrisiken bremsen – langfristig aber bleibt TSMC der Motor, der das Herz der Halbleiterwelt antreibt.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
