Anzeige
+++Sonntag Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!+++
TUI-Aktie auf Rekordkurs

Warum Anleger jubeln 17.08.2025, 19:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Flugzeug
© Symbolbild von Wayne Jackson von Pexels
Die TUI-Aktie hat mit starken Quartalszahlen ein neues Jahreshoch erreicht und wichtige charttechnische Hürden überwunden. Trotz schwächerer Sommerbuchungen stützen höhere Preise, eigene Hotels und Kreuzfahrten die Gewinne. Mit sinkender Verschuldung und angehobener Gewinnerwartung stärkt TUI das Vertrauen der Anleger nachhaltig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 9,251 EUR +0,16 % Lang & Schwarz

Neues Jahreshoch befeuert Anlegerfantasie

Die TUI-Aktie hat nach Vorlage starker Geschäftszahlen einen weiteren Sprung nach oben gemacht. Am 14. August erreichte das Papier mit 9,08 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch, auf Tradegate kletterte der Kurs am Freitagmorgen sogar kurzzeitig bis auf 9,152 Euro. 

Starke Zahlen trotz schwächerer Buchungen im Sommergeschäft

Während die TUI-Aktie an der Börse glänzt, kämpft das operative Geschäft mit Gegenläufigkeiten. Hitzewellen rund ums Mittelmeer und die Lage im Nahen Osten dämpfen die Buchungslust vieler Urlauber. Im Veranstaltergeschäft lagen die Sommerbuchungen bis Anfang August zwei Prozent unter dem Vorjahreswert, in Deutschland sogar fünf Prozent. „Wir müssen nicht jeden letzten Kunden mitnehmen, an dem wir nichts verdienen“, betonte Vorstandschef Sebastian Ebel. Dass die Preise im Schnitt drei Prozent höher liegen, spielt TUI in die Karten. Bereits 86 Prozent der angebotenen Pauschalreisen sind verkauft – die Hälfte davon landet in eigenen Hotelmarken wie Riu, TUI Blue oder Robinson Club.

Spätbucher bleiben ein Thema: Viele Kunden entscheiden sich erst kurzfristig – abhängig von Wetter oder geopolitischen Entwicklungen. Mit Rabattaktionen versucht TUI gegenzusteuern, gleichzeitig könnten die heißen Sommermonate für eine Verlagerung in den Herbst sorgen.

Gewinnsprung und sinkende Verschuldung

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte TUI 5,9 Millionen Gäste, etwas weniger als vor der Pandemie im Sommer 2019 (6 Millionen). Dennoch erzielte der Konzern mit 6,2 Milliarden Euro sieben Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Besonders beeindruckend: Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um 38 Prozent auf knapp 321 Millionen Euro – der höchste Wert seit der Fusion mit TUI Travel 2014. Der Überschuss stieg auf 183 Millionen Euro, nach 52 Millionen im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr korrigierte Ebel die Umsatzprognose leicht auf fünf Prozent Wachstum nach unten, hob jedoch die Gewinnerwartung an: Der operative Gewinn soll nun zwischen neun und elf Prozent zulegen. Treiber sind vor allem die eigenen Hotels und die 17 Kreuzfahrtschiffe der Marken TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises und Marella Cruises.

Auch auf der Finanzseite bewegt sich TUI in ruhigeres Fahrwasser. Die Nettoverbindlichkeiten sanken bis Ende Juni auf 1,9 Milliarden Euro, ein Minus von 0,2 Milliarden. Zudem fließen 250 Millionen Euro aus einer neuen Anleihe in den Kauf zuvor geleaster Flugzeuge – ein Schritt, um die Bilanz weiter zu stärken.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Advanced Micro Devices: Aktie stürzt nach Zahlen ab!

18:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: BASF – Jetzt gilt es! …

11:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft unter Druck: Zauber der Zahlen verflogen. Die nächsten …

9:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Verbio: Chart-Hoffnung trotzt Zahlen-Schock

Gestern 16:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech: Die Aktie im Wartezimmer der Anleger

Gestern 13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

UnitedHealth-Aktie: Milliardäre setzen auf Comeback

Gestern 12:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz.: Mega-Comeback nimmt Form an

Gestern 7:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk: Sind das jetzt endlich Kaufkurse?

Gestern 7:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer