TUI – Aktie in Bedrängnis

20.10.2025, 09:22 Uhr

TUI – Aktie in Bedrängnis: Droht das nächste Kursbeben?
© Foto von Martijn Stoof auf Pexels
Mit der Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI ist in diesen Tagen kein Blumentopf zu gewinnen. Seit dem Mitte August ausgebildeten Verlaufshoch geht nicht mehr viel. Die TUI-Aktie geriet zuletzt immer stärker in Bedrängnis. Die aktuelle charttechnische Verfassung mahnt zur Vorsicht. Weitere Abgaben sind ob der schwierigen Lage nicht auszuschließen. Dabei könnte es durchaus heftig zur Sache gehen.


TUI 7,429 EUR -0,38 % Lang & Schwarz

TUI – Droht das nächste Kursbeben?

Der untere Chart der TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) offenbart die Brisanz der Konstellation. Das markante August-Hoch, das im Bereich von 9,3 Euro ausgebildet wurde, thront imposant über dem Kursverlauf der Aktie. Mit dem Rücksetzer unter die eminent wichtige Unterstützung von 8,7 Euro nahm aus charttechnischer Sicht das Unheil seinen Lauf. 

TUI Aktienchart

Die fortgesetzte Schwäche brachte recht schnell die psychologisch relevante Marke von 8 Euro in den Fokus des Handelsgeschehens. Auch sie hielt dem Druck nicht stand und gab so den Weg in Richtung der zentralen Unterstützungszone von 7,5 Euro frei. In diesem Kursbereich treffen eine wichtige Horizontalunterstützung, die 200-Tage-Linie und der bis dato intakte Aufwärtstrend (rot dargestellt) aufeinander. Diese Unterstützungszone hat entsprechend zentrale Bedeutung. Ein Verlust hätte aus charttechnischer Sicht fatale Konsequenzen. Allerdings muss man sich mit genau diesem Szenario auseinandersetzen, denn in der zweiten Hälfte der letzten Woche nahm der Bruch Form an. Die Aktie tauchte unter die Marke von 7,5 Euro ab und löste damit ein starkes Verkaufssignal aus. Noch hat dieses seine Wirkung nicht entfalten können. Die TUI-Aktie notiert noch in unmittelbarer Nähe. Somit besteht die Chance zur Neutralisierung des Verkaufssignals. Vor diesem Hintergrund kommt dem Start in die neue Handelswoche eine große Bedeutung zu. Sollte sich der Bruch manifestieren, könnte sich die TUI-Aktie rasch im Kursbereich von 6,5 Euro wiederfinden. Nur ein rasches Comeback oberhalb von 7,5 Euro würde das Chartbild stabilisieren. 

Zusammengefasst

In Ermangelung positiver Nachrichten dominiert ein Korrekturszenario. Weitere Abgaben in Richtung 6,5 Euro sind nicht auszuschließen. Die charttechnische Lage bleibt fragil.   

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS stufen die TUI-Aktie unverändert mit „neutral“ ein. Sie bestätigten ihr Kursziel von 9 Euro für die TUI-Aktie. Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten hingegen ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 11 Euro.

Bn-Redaktion/mt

