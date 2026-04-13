TUI-Aktie unter Druck

Comeback in Gefahr? 13.04.2026, 14:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI-Aktie unter Druck: Comeback in Gefahr?
© TUI
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI stand in den letzten Wochen maßgeblich unter dem Eindruck der geopolitischen Krisen. Mit Beginn des Iran-Kriegs geriet die Aktie unter Druck. Bis auf 6,4 Euro rutschte die TUI-Aktie, ehe erste Gegenwehr einsetzte. In den letzten Wochen ging die Aktie in eine Bodenbildung über und bildete hierbei eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 6,5 Euro / 7,0 Euro aus. In Erwartung einer Entspannung im Iran-Krieg setzte zuletzt eine Erholung ein. Die TUI-Aktie verließ die Seitwärtsbewegung über die Oberseite.
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TUI 7,003 EUR -1,37 % Lang & Schwarz

Der heutige Wochenauftakt könnte die Karten neu mischen. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran blieben ergebnislos. Vielmehr scheint sich die Lage weiter zuzuspitzen, nachdem nunmehr Trump drohte, die Straße von Hormus zu blockieren. Die Ölpreise schossen daraufhin zu Wochenbeginn hoch. Das exponierte Niveau der Ölpreise war ein zentraler Belastungsfaktor für die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns.

TUI unter Druck – Ist das Comeback in Gefahr?

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) steht zu Wochenbeginn unter Druck. Der Markt preist die neue Gemengelage ein. Aus charttechnischer Sicht kommen die aktuell zu beobachtenden Gewinnmitnahmen zur Unzeit. 

TUI Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Mit dem Vorstoß in Richtung 7,5 Euro löste die Aktie die zuletzt dominierende Handelsspanne auf. Die Bodenbildung stand vor ihrem Abschluss. Einer nachhaltigen Erholung schien nichts mehr im Wege zu stehen. Doch genau dieses Szenario steht nun auf der Kippe. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten mahnt unverändert zur Vorsicht. Wie massiv TUI betroffen ist, verdeutlicht der Umstand, dass mit Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5 zwei Kreuzfahrtschiffe von TUI Cruises im Persischen Golf feststecken. Analysten versuchen bereits den Einfluss des Ausfalls dieser beiden Schiffe auf das TUI-Ergebnis zu taxieren. Fakt ist – je länger der Ausfall dauert, desto stärker sind die negativen Einflüsse auf das TUI-Ergebnis.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Im besten Fall gelingt es der TUI-Aktie, den Rücksetzer auf 7,0 Euro zu begrenzen. Sollte die Aktie wieder in ihre Handelsspanne eintreten, ist mit einem Test der 6,4 Euro zu rechnen. Ein Rücksetzer unter die 6,4 Euro würde ein starkes Verkaufssignal mit einem potenziellen Ziel von 6 Euro auslösen. Hingegen gilt: Ein Ausbruch über die 7,5 Euro würde die Trendwende in Richtung 8 Euro forcieren. 

Bn-Redaktion/mt
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