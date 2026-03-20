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TUI-Aktie unter Druck

Historisch günstige Bewertung trifft auf knallharten Abwärtstrend 20.03.2026, 16:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild TUI
© Foto von Henry Möllers auf Unsplash
Europas größter Reisekonzern TUI erlebt an der Börse turbulente Zeiten. Während das operative Geschäft so stabil läuft wie lange nicht mehr, drücken explodierende Energiekosten und geopolitische Spannungen den Kurs auf ein Jahrestief. Für Anleger stellt sich nun die allesentscheidende Frage: Ist das die ultimative Einstiegschance oder erst der Anfang eines tieferen Falls?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,582 EUR -1,83 % Lang & Schwarz

Ölpreis und Geopolitik belasten die Margen
Der Hauptgrund für den jüngsten Ausverkauf liegt in den massiv gestiegenen Preisen für Flugbenzin und Schiffsdiesel. Obwohl TUI sich über Finanzgeschäfte gegen Preisschwankungen absichert, belasten die hohen Rohstoffpreise die operativen Margen spürbar. Seit dem 52-Wochen-Hoch hat die Aktie bereits über 30 Prozent an Wert verloren. Besonders die Eskalation im Nahen Osten und die damit verbundene Unsicherheit am Ölmarkt haben den technischen Aufwärtstrend der letzten Monate vorerst zerstört und die Anleger zur Flucht aus Reise-Werten getrieben.

Charttechnik sucht mühsam einen Boden
Aus technischer Sicht bleibt die Lage angespannt, da die Aktie wichtige Unterstützungslinien bei 7,50 und 7,00 Euro mit einer Kurslücke nach unten aufgegeben hat. Dennoch zeigen sich erste Lichtblicke, da im Bereich zwischen 6,60 und 7,00 Euro erneutes Kaufinteresse der Bullen festzustellen ist. Der Relative-Stärke-Index (RSI) hat auf überverkauften Niveaus einen Boden gefunden und liefert damit erste Entspannungssignale. Zudem konnte eine fallende Keilformation nach oben verlassen werden, was oft die Chance auf eine Trendwende bietet, solange das Verlaufstief bei 6,20 Euro nicht nachhaltig unterschritten wird.

Aktienanalyse

Fundamentale Bewertung als Schnäppchen-Argument
Während das Chartbild derzeit noch große Schwäche zeigt, sprechen die fundamentalen Kennzahlen eine andere Sprache. Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 von lediglich 4,9 ist die Aktie im Branchenvergleich konkurrenzlos günstig bewertet. Hinzu kommt eine attraktive erwartete Dividendenrendite von 3,2 Prozent. Auch das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis von 0,3 deutet darauf hin, dass das künftige Gewinnpotenzial des Konzerns vom Markt derzeit massiv unterschätzt wird.

Fazit für Anleger:
Die TUI-Aktie steht momentan auf dünnem Eis, bietet aber für mutige Value-Anleger eine hervorragende Einstiegsgelegenheit. Solange die geopolitischen Spannungen und der Ölpreis nicht weiter eskalieren, überwiegt die fundamentale Unterbewertung das charttechnische Risiko. Wer investiert ist oder einen Einstieg erwägt, sollte die Marke von 6,20 Euro als kritische Reißleine im Auge behalten, da ein Durchbrechen dieses Niveaus weitere Verkaufssignale auslösen könnte.

Bn-Redaktion/js
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