TUI profitiert vom Reiseboom

Aktie vor Kurssprung? 18.12.2025, 17:02 Uhr

TUI Flugzeug
© Symbolbild von Martijn Stoof via Pexels
TUI erlebt durch einen Frühbucher-Boom eine neue Dynamik im Reisemarkt, was dem Konzern langfristige Planbarkeit und wachsende Umsätze ermöglicht. Der Reiseanbieter reagiert mit einem strategischen Kapazitätsausbau, insbesondere ab Hannover, und profitiert von hoher Nachfrage nach Winterzielen wie Ägypten und den Kanaren. Mit Rekordzahlen, Dividendenrückkehr und positiven Analystenbewertungen steht die TUI-Aktie vor einem möglichen neuen Höhenflug.
Reiseboom mit Vorlauf: Frühbucher sorgen für neue Dynamik

Die Aktie des Reisekonzerns TUI bleibt auf Erfolgskurs und notiert aktuell bei 9,09 Euro – nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,30 Euro. Hinter dem Aufschwung steckt ein struktureller Wandel im Buchungsverhalten: Immer mehr Kunden sichern sich ihre Reisen deutlich früher als in den Vorjahren. Teilweise werden Urlaubsreisen bereits bis in die Osterferien 2027 gebucht.

„Immer mehr Gäste sichern sich rund um Weihnachten nicht nur ihren Sommerurlaub, sondern planen inzwischen Reisen, die noch über ein Jahr im Voraus liegen“, erklärt Steffen Boehnke, Produktchef bei TUI. Diese Entwicklung verleiht dem Geschäft langfristige Planbarkeit und zwingt den Konzern gleichzeitig, Kapazitäten frühzeitig zu steuern und auszubauen.

Hannover im Fokus: TUI stockt Kapazitäten für Winter 2026 auf

TUI reagiert bereits auf die verstärkte Nachfrage und hat den Winterflugplan der Konzernairline Tuifly für die Saison 2026 frühzeitig freigeschaltet. Im Fokus steht der größte Tuifly-Standort Hannover, wo der Konzern zum Winterflugplan ein weiteres Flugzeug stationieren wird. Besonders stark nachgefragt bleiben die Kanarischen Inseln und Ägypten, die sich als Winterreiseziele weiter großer Beliebtheit erfreuen.

Der Ausbau unterstreicht die wachsende Bedeutung von Kapazitätssteuerung in einem zunehmend vorausgeplanten Reisemarkt. TUI positioniert sich damit strategisch, um die frühe Buchungswelle gewinnbringend zu nutzen und die operative Effizienz zu erhöhen.

Rekordzahlen und Dividende: Anleger greifen zu

Auch auf finanzieller Ebene liefert TUI positive Impulse. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel der Anstieg beim operativen Ergebnis aus: Das bereinigte EBIT erreichte mit 1,4 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau – das beste operative Ergebnis in der Geschichte des Konzerns. Besonders stark entwickelten sich das Hotel- und Kreuzfahrtsegment, die überproportional zur Ergebnisverbesserung beitrugen.

Die verbesserte Profitabilität ermöglicht TUI erstmals seit 2019 wieder eine Dividendenzahlung – ein Signal an den Kapitalmarkt, dass der Schuldenabbau voranschreitet und das Unternehmen finanziell wieder auf festen Beinen steht.

Entsprechend positiv fällt das aktuelle Analystenbild aus: Von acht Bewertungen lauten fünf auf „Kaufen“, drei auf „Halten“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10,39 Euro, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von etwa 15 Prozent entspricht. Besonders optimistisch zeigt sich JPMorgan mit einem Kursziel von 13,50 Euro, während Barclays auf die solide operative Entwicklung verweist und seine positive Einschätzung bestätigt.

Der Markt würdigt die Kombination aus strukturellem Nachfrageanstieg, frühzeitigem Kapazitätsausbau und finanzieller Erholung. Die TUI-Aktie profitiert spürbar – und könnte bei anhaltender Reiselust schon bald neue Jahreshöchststände erreichen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0)
