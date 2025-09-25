Anzeige
TUI

Sind das jetzt Kaufkurse? 25.09.2025, 12:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI: Sind das jetzt Kaufkurse?
© Foto von David Syphers auf Unsplash
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI hatte Mitte August die große Chance, in den zweistelligen Kursbereich vorzudringen und so die damalige Kursrallye zu krönen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 7,927 EUR -1,01 % Lang & Schwarz

Die Chance wurde verpasst. Oberhalb von 9,3 Euro wurde die Luft dünn. Gewinnmitnahmen kamen auf und zwangen die Aktie zur Umkehr. Nach einer knackigen Korrektur bildete die Aktie zuletzt im Bereich von 8 Euro einen vermeintlichen Korrekturboden aus. Dient dieser als Basis, um erneut in Richtung 10 Euro vorzustoßen? 

TUI – Sind das jetzt Kaufkurse?

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) ist aktuell im Begriff, im Bereich von 8 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden. Ist das der Auftakt für eine neue Rallyestufe?

TUI Aktienchart

Unter fundamentalen Aspekten hatte der Reise- und Touristikkonzern zuletzt durchaus mit positiven Nachrichten aufzuwarten. Die TUI bestätigte noch einmal ihre Jahresprognose. Der Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr (endet am 30. September) einen Umsatzanstieg am unteren Ende der kolportierten Spanne +5 Prozent bis +10 Prozent. Das Ziel für das bereinigte EBIT (+9 Prozent bis +11 Prozent) soll ebenfalls erreicht werden. Auch wenn es bis dahin noch etwas hin ist – die TUI wird die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 10. Dezember veröffentlichen.

Aus charttechnischer Sicht stand zuletzt das markante Unterstützungscluster im Bereich von 8,0 Euro / 8,2 Euro im Fokus. Zwischenzeitlich geriet dieser Kursbereich ein ums andere Mal arg in Bedrängnis. Es bleibt daher abzuwarten, ob er tatsächlich halten wird. Spätestens im Bereich non 7,5 Euro sollte die Korrektur jedoch ihr Ende finden. Eine wichtige Horizontalunterstützung samt 200-Tage-Linie bildet in diesem Bereich eine weitere relevante Unterstützung. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 9,3 Euro muss her, um die Tür in Richtung 10 Euro zu öffnen. Auf dem Weg dahin liegen nun jedoch zahlreiche Widerstände. Wohl nur ein ausgesprochen positiver Newsflow dürfte die Aktie durch die Widerstände bringen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays sind weiterhin sehr optimistisch für die TUI-Aktie. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 12,0 Euro auf 12,25 Euro an. Auch die Analysten von JPMorgan vergeben ein „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 13 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
