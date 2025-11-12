TUI sprengt Erwartungen

Das steckt hinter dem Rekordjahr 12.11.2025, 19:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

TUI Flugzeug
© Symbolbild von Martijn Stoof via Pexels
TUI übertrifft im Geschäftsjahr 2024/25 deutlich die eigenen Ergebnisprognosen – vor allem Hotels und Kreuzfahrten liefern Rekordwerte. Zwar blieb der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurück, doch das operative Wachstum unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells. Am 10. Dezember will TUI weitere Details zu Dividende und Ausblick veröffentlichen – die Spannung steigt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TUI 7,643 EUR +4,48 % Lang & Schwarz

Rekordergebnisse in Hotels und Kreuzfahrten treiben TUI nach oben

TUI hat mit vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 überrascht – und das gleich doppelt: Beim operativen Ergebnis übertraf der Reisekonzern die eigenen Erwartungen deutlich. Das bereinigte EBIT stieg wechselkursbereinigt um 12,6 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Damit lag der Wert spürbar über der im August angehobenen Prognosespanne von neun bis elf Prozent. Zu tatsächlichen Wechselkursen ergibt sich ein Zuwachs von neun Prozent auf 1,41 Milliarden Euro.

Besonders stark entwickelte sich das operative Geschäft in den Segmenten Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten. Beide erreichten die besten Ergebnisse seit der Fusion von TUI AG und TUI Travel im Jahr 2014. Die Strategie, auf margenstarke Bereiche zu setzen, scheint aufzugehen – ein klares Signal für die Belastbarkeit und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Umsatz bleibt leicht hinter den Erwartungen zurück

Beim Umsatz konnte TUI hingegen nicht ganz überzeugen. Wechselkursbereinigt stiegen die Erlöse im abgeschlossenen Geschäftsjahr zwar um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, doch damit erreichte der Konzern nur das untere Ende der anvisierten Spanne von fünf bis zehn Prozent. In tatsächlichen Wechselkursen entsprach der Umsatz ebenfalls 24,2 Milliarden Euro.

Trotz der leicht verfehlten Umsatzerwartung überwiegt das positive Bild: Die Ergebnisentwicklung zeigt, dass TUI aus dem krisengeprägten Jahrzehnt der Reisebranche gestärkt hervorgeht. Die Investitionen der vergangenen Jahre scheinen zunehmend Früchte zu tragen.

Spannung vor dem 10. Dezember: Ausschüttung und Ausblick im Fokus

Am 10. Dezember 2025 will der Konzern die vollständigen Zahlen im Geschäftsbericht vorlegen – inklusive Details zur neuen Ausschüttungsstrategie sowie einem konkreten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026. Die Märkte erwarten mit Spannung, wie ambitioniert das Management in die Zukunft blickt und welche Rolle Dividenden künftig spielen sollen.

Bereits im Vorfeld reagierte die Börse positiv: Die TUI-Aktie legte im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 2,23 Prozent auf 7,44 Euro zu. Ob sich die Kursgewinne dauerhaft halten lassen oder es sich lediglich um eine kurzfristige Reaktion handelt, bleibt offen. Klar ist: TUI ist operativ auf Kurs – mit Rückenwind aus den margenstarken Reisesparten.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
3 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
4 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
5 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
6 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
7 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ProSiebenSat.1 senkt Prognose: Aktie trotzdem stabil?

19:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon mit starken Zahlen und Prise Hoffnung: Aktie außer Rand …

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON: Robuste Zahlen zünden nicht. Die nächsten Kursziele

12:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON investiert in Europa: Dividende und Dekarbonisierung

12:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Data Center als Goldgrube: AMDs großer Plan

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineons Kurskorrektur: Wachstum in rauem Marktumfeld

11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE nach Zahlen: Jetzt knallt es gewaltig. Aktie vor Rallye

10:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten ziehen zumeist positive Bilanz bei der Aktie von …

Gestern 19:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer