TUI startet spektakulär durch: Zahlen und Prognoseanhebung lassen Kurs explodieren

Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI startet aktuell spektakulär durch. Starke Zahlen und die Prognoseanhebung lassen den Aktienkurs explodieren. Aus charttechnischer Sicht bahnt sich gar der ultimative Befreiungsschlag an. Selbst zweistellige Kurse scheinen auf absehbare Zeit möglich zu werden.
TUI – Aktie startet spektakulär durch

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) profitiert von den starken Zahlen und einer angehobenen EBIT-Prognose für das Gesamtjahr. Der Reise- und Touristikkonzern TUI veröffentlichte am heutigen Mittwoch (13. August) die Zahlen für das 3. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2025) des Fiskaljahres 2025. Wir betrachten die Zahlen an dieser Stelle auf 9-Monats-Basis. In den ersten neun Monaten 2025 legte der Umsatz auf 14,776 Mrd. Euro zu, nach 13,740 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten 2024. Das bereinigte EBIT wurde deutlich auf 165 Mio. Euro gesteigert, nach 49 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024. Das Vorsteuerergebnis verbesserte sich auf -84 Mio. Euro, nach -264 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der TUI gelang es, die Nettoverschuldung per 30.06.2025 auf -1,9 Mrd. Euro zu reduzieren. Per 30.06.2024 belief sich diese auf -2,1 Mrd. Euro.

TUI Aktie in der Börsennews Analyse

Die TUI nahm die starken Quartalszahlen zum Anlass und hob die Prognose für das bereinigte EBIT an. Ging man zuvor von einem Wachstum des bereinigten EBIT in Höhe von +7 Prozent bis +10 Prozent aus, rechnet der Reise- und Touristikkonzern nunmehr mit einem Wachstum in Höhe von +9 Prozent bis +11 Prozent. 

Der Markt feierte die Zahlen. Die Aktie legte im Anschluss kräftig zu. Mit dem Ausbruch über die 8,2 Euro (vorheriges Verlaufshoch aus dem Juli) wurde ein frisches Kaufsignal in Richtung 8,8 Euro ausgelöst. In diesem Kursbereich liegt das zentrale Widerstandscluster. Ein erfolgreicher Ausbruch käme einem Befreiungsschlag gleich und würde den Weg in Richtung 10 Euro freigeben. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Im besten Fall auf 8 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS sahen trotz starker Zahlen und der Prognoseanpassung keine Veranlassung, an ihrer Einschätzung etwas zu ändern. In einer ersten Reaktion bestätigten sie ihr Votum „neutral“ für die TUI-Aktie und das Kursziel von 8 Euro. Ähnlich bewerten die Analysten von Bernstein Research die Lage und bestätigten ihr Votum „neutral“ und das Kursziel von 7,9 Euro.

Bn-Redaktion/mt
