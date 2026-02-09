Der Shakeout:
Tui stößt an Grenzen - Warum Billigreisen jetzt entscheidend sind
Tui stößt an Grenzen

09.02.2026, 18:16 Uhr

Reisen
© Symbolbild von Holly Mandarich auf Unsplash
Europas größter Reisekonzern steht vor einem strategischen Richtungswechsel. Nach Jahren, in denen Tui konsequent auf höherpreisige Angebote, eigene Hotels, Kreuzfahrten und Zusatzleistungen setzte, rückt nun ein Marktsegment in den Fokus, das lange nur eine Nebenrolle spielte: günstige Pauschalreisen. Mit den Marken Ltur und First Choice will der Konzern gezielt preissensible Kunden ansprechen und neue Volumen erschließen. Hintergrund dieser Neuausrichtung ist weniger eine Schwäche, sondern vielmehr die Sättigung der klassischen Kernmärkte.
Premium-Erfolg trifft auf Marktsättigung

Tui hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie profitabel das Premiumgeschäft sein kann. Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz auf über 24 Milliarden Euro, das operative Ergebnis erreichte mit 1,46 Milliarden Euro ein Rekordniveau. Hochwertige Reisen, exklusive Hotels und Kreuzfahrtangebote machten den Konzern in diesem Segment zum Marktführer. Doch genau hier liegt die Herausforderung: In wichtigen Märkten wie Deutschland und Großbritannien sind die Wachstumsgrenzen zunehmend erreicht. Die Nachfrage nach Premium- und Mittelklasseangeboten bleibt stabil, bietet aber nur noch begrenztes zusätzliches Potenzial.

Der Reiz des niedrigen Preissegments

Im günstigen Reisemarkt sieht das Bild anders aus. Während Tui im hochwertigen Bereich dominiert, liegt der Marktanteil im Budgetsegment bislang nur bei 10 bis 15 Prozent. Dieses Ungleichgewicht ist für den Konzern Ansporn und Chance zugleich. „Wir wollen auch im Preissegment darunter ein attraktiver Anbieter sein und Kunden gewinnen“, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel im Gespräch mit dem „Handelsblatt“. Mit Ltur und First Choice stehen bereits etablierte Marken zur Verfügung, die über Erfahrung, Technologie und Zielgruppenkenntnis verfügen. Sie sollen helfen, neue Kunden zu erreichen, ohne die bestehende Markenarchitektur zu verwässern.

Wachstum ja, Margenverlust nein

Trotz des Einstiegs in günstigere Angebote betont das Management die wirtschaftliche Disziplin. „Wir achten auch dort auf die Marge und profitables Wachstum“, stellte Ebel klar. Der Konzern will sich nicht in einen reinen Preiskampf ziehen lassen, sondern Skaleneffekte, Digitalisierung und bestehende Einkaufsstrukturen nutzen. Der Druck im Markt ist spürbar: Online-Reiseplattformen, Billigfluglinien und spezialisierte Discountanbieter konkurrieren aggressiv um dieselbe Kundengruppe. Genau hier entscheidet sich, ob Tui den Balanceakt zwischen Volumen und Ertrag beherrscht.

An den Finanzmärkten wurde der Vorstoß zunächst positiv aufgenommen. Die Tui-Aktie legte am Montag im Xetra-Handel zeitweise um 1,33 Prozent auf 9,44 Euro zu. Das Signal ist klar: Investoren beobachten aufmerksam, wie sich der Konzern in einem Segment positioniert, das große Marktanteile verspricht, aber auch operative Disziplin erfordert. Der Einstieg ins Niedrigpreissegment markiert damit keinen Bruch mit der bisherigen Strategie, sondern eine Erweiterung – und einen neuen Wachstumspfad in einem zunehmend umkämpften Reisemarkt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
