UBS-Hammer sorgt für Erdrutsch bei Dialysekonzern

Fresenius Medical Care unter Druck – Verkaufsempfehlung löst Kursbeben aus 02.09.2025, 18:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

UBS-Hammer sorgt für Erdrutsch bei Dialysekonzern: Fresenius Medical Care unter Druck – Verkaufsempfehlung löst Kursbeben aus
© Symbolbild von Pixabay
Eine herabgestufte Analystenbewertung der UBS hat die Aktie von Fresenius Medical Care am Dienstag schwer getroffen. Der Kurs stürzte deutlich ab und durchbrach eine wichtige technische Marke.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Carl Zeiss Meditec 43,09 EUR -3,30 % Lang & Schwarz
Fresenius Medical Care 41,72 EUR -5,29 % Lang & Schwarz
Siemens Healthineers 46,47 EUR -2,41 % Lang & Schwarz
DaVita 116,60 EUR -0,85 % Baader Bank
Unitedhealth Group 266,58 EUR -0,06 % Lang & Schwarz

Verkaufssignal trifft auf schwachen Markt

Am Dienstagvormittag fiel die Aktie von Fresenius Medical Care im DAX um fast fünf Prozent auf nur noch 41,99 Euro. Damit war das Papier Schlusslicht im Leitindex. Die Ursache: Die UBS stufte die Aktie auf Verkaufen herab und senkte das Kursziel von 43,50 Euro auf 38 Euro. In der Folge rutschte der Kurs unter die 21-Tage-Linie, ein technisches Signal für kurzfristige Schwäche.

Analystenschelte mit tiefgreifenden Folgen

Die Schweizer Großbank verweist auf strukturelle Unsicherheiten im US-Dialysemarkt sowie auf ein sinkendes Gewinnpotenzial. Das operative Ergebnis könnte laut UBS-Schätzungen um bis zu zehn Prozent hinter den bisherigen Erwartungen zurückbleiben. Diese Argumente reichten aus, um neue Verkaufswellen auszulösen.

Markt reagiert uneinheitlich auf die Prognose

Während die UBS eine klare Verkaufshaltung einnimmt, zeigt sich das übrige Analystenumfeld weniger eindeutig. Das durchschnittliche Zwölfmonatsziel der Aktie liegt laut Marktdaten bei über fünfzig Euro. Einige Experten raten weiterhin zum Kauf, andere warnen vor weiteren Rückschlägen. Die Spannbreite der Kursziele reicht dabei von vierzig bis siebenundsechzig Euro.

Belastung auch für den Gesundheitssektor

Die Kursverluste bei Fresenius Medical Care werfen auch Schatten auf andere Werte im Gesundheitssektor. Unternehmen wie Siemens Healthineers, Carl Zeiss Meditec oder auch UnitedHealth und DaVita in den USA stehen unter Beobachtung. Besonders im Hinblick auf regulatorische Risiken und steigende Kosten wird die Branche insgesamt vorsichtiger eingeschätzt.

Technische Schwäche setzt Fortsetzungspotenzial unter Druck

Mit dem Unterschreiten der 21-Tage-Linie hat sich das technische Bild eingetrübt. Sollte der Abwärtstrend anhalten, könnten weitere Unterstützungsmarken getestet werden. Im Gegenzug könnten positive Überraschungen im nächsten Quartalsergebnis die Stimmung wieder drehen. Nach dem drastischen Rücksetzer bleibt offen, ob es sich um eine Überreaktion handelt oder ob die Bedenken der UBS gerechtfertigt sind. Entscheidend wird sein, wie sich das operative Geschäft im kommenden Quartal entwickelt – und ob weitere Analysten ihre Einschätzungen anpassen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0)
