UBS prüft Umzug in die USA, Schweiz droht Kontrollverlust über ihre Vorzeigebank

17.11.2025, 15:32 Uhr

UBS prüft Umzug in die USA, Schweiz droht Kontrollverlust über ihre Vorzeigebank: UBS in Bewegung, Gespräche über neuen Hauptsitz in den USA alarmieren den Finanzmarkt
© Symbolbild von UBS
Die UBS steht offenbar in engem Austausch mit der US-Regierung über eine mögliche Verlagerung ihres Hauptsitzes in die Vereinigten Staaten. Hintergrund ist wachsender regulatorischer Druck aus der Schweiz, der die strategische Zukunft der Großbank grundlegend verändern könnte.
Gespräche auf höchster Ebene

Die Schweizer Großbank UBS hat laut Medienberichten Gespräche mit dem US-Finanzministerium und weiteren Entscheidungsträgern in den Vereinigten Staaten aufgenommen. Diskutiert wird die Option, den offiziellen Unternehmenssitz aus der Schweiz abzuziehen und in die USA zu verlegen. Der Auslöser sind geplante Eigenkapitalvorgaben der Schweizer Finanzaufsicht, die ein zusätzliches Kernkapital von rund 26 Milliarden US-Dollar erfordern würden. Die UBS betont zwar öffentlich ihre Verbundenheit mit dem Heimatmarkt, prüft jedoch hinter den Kulissen offenbar alle strategischen Alternativen.

Signal an die Regulierungswelt

Ein möglicher Umzug der UBS wäre weit mehr als ein symbolischer Akt. In den Vereinigten Staaten könnte das Institut auf unternehmerisch günstigere Rahmenbedingungen stoßen, etwa bei Fusionen, Genehmigungsprozessen oder regulatorischer Flexibilität. Die aktuelle Entwicklung lässt sich als strategisches Signal werten, das auf eine zunehmende Regulierungslast in der Schweiz reagiert. Gleichzeitig wäre ein solcher Schritt mit erheblichen Risiken verbunden. Standortverlagerung, steuerliche Neuordnung und ein verändertes Marktumfeld würden die Organisation vor große Herausforderungen stellen.

Finanzplatz Schweiz unter Druck

Der Schritt reiht sich ein in eine wachsende Debatte über die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Finanzstandorte. Immer mehr Banken sehen sich durch nationale Alleingänge benachteiligt. In der Schweiz wird nun offen über die Rolle des Landes im globalen Bankenwettbewerb diskutiert. UBS-Präsident Colm Kelleher sprach zuletzt von einer Identitätskrise der Schweiz, die den eigenen Finanzplatz schwäche. Die USA zeigen sich derweil offen für einen potenziellen Zuzug und senden damit ihrerseits ein politisches Signal in Richtung globaler Banken.

Offene Fragen und strategische Optionen

Ob die UBS den Sitzwechsel tatsächlich vollzieht, ist derzeit offen. Klar ist jedoch, dass sich die Bank in einer Phase tiefgreifender strategischer Überlegungen befindet. Entscheidet sich die Schweiz für eine Entschärfung der Regulierung, könnte dies den Kurs erneut beeinflussen. Andernfalls könnten weitere Institute dem Beispiel folgen und den regulatorischen Standortvorteil außerhalb Europas suchen. Welche Auswirkungen hätte ein solcher Schritt für den Schweizer Finanzplatz, den europäischen Bankensektor und die globale Positionierung der UBS? Die kommenden Monate versprechen hohe Dynamik.

Bn-Redaktion/jh

