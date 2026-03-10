Cleantech für LKW, Bergbau & Ölindustrie:
Steht hier der nächste Skalierungsschub bevor?
Überraschende Quartalszahlen

Steht Plug Power vor dem Comeback 10.03.2026, 17:57 Uhr

Überraschende Quartalszahlen: Steht Plug Power vor dem Comeback
© Plug Power
Der Wasserstoffsektor sorgt erneut für Bewegung an der Börse. Ein überraschend starkes Quartalsergebnis und ein Führungswechsel an der Spitze haben die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf Plug Power gelenkt. Nach einer langen Phase mit hohen Verlusten sehen einige Marktbeobachter erste Hinweise darauf, dass der Konzern beim Umbau seines Geschäfts Fortschritte macht.
Plug Power überrascht mit starken Zahlen und neuem CEO Anleger wittern die Wende

Der Wasserstoffkonzern Plug Power meldet neue Fortschritte beim Umbau seines Geschäfts. Nach schwierigen Jahren zeigen die jüngsten Ergebnisse steigende Umsätze, eine erstmals wieder positive Bruttomarge im vierten Quartal und konkrete Ziele auf dem Weg zur Profitabilität.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund $710 Millionen. Das entspricht einem Wachstum von 12.9% gegenüber dem Vorjahr. Allein im vierten Quartal lagen die Einnahmen bei $225.2 Millionen und damit 17.6% über dem Vorjahresquartal sowie 27.2% über dem dritten Quartal 2025.

Ein wichtiger Meilenstein gelang bei der Profitabilität. Plug Power erreichte im vierten Quartal eine positive Bruttomarge. Der Bruttogewinn lag bei $5.5 Millionen beziehungsweise 2.4% des Umsatzes. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen noch eine Bruttomarge von -122.5% ausgewiesen.

Kostenprogramme zeigen Wirkung

Die Verbesserung ist Teil eines umfassenden Effizienzprogramms. Im Rahmen der Initiative Project Quantum Leap wurden Prozesse optimiert, Standorte zusammengelegt und Investitionen neu priorisiert. Auch Preisanpassungen, geringere Servicekosten und effizientere Produktion trugen zum Fortschritt bei.

Parallel stärkte das Unternehmen seine Liquidität. Plug Power beendete das Jahr mit $368.5 Millionen an frei verfügbaren Barmitteln. Der operative Mittelabfluss sank auf $535.8 Millionen und lag damit mehr als 26.5% unter dem Vorjahr.

Zusätzlich plant der Konzern Transaktionen zur Monetarisierung von Vermögenswerten im Umfang von mehr als $275 Millionen. Diese Mittel sollen unter anderem den Ausbau von Rechenzentrumsprojekten unterstützen und die Finanzierung bis 2026 sichern.

Neuer CEO setzt auf Wachstum und Profitabilität

Parallel zum Zahlenwerk wurde ein Führungswechsel umgesetzt. Seit dem 2. März 2026 führt Jose Luis Crespo das Unternehmen als neuer CEO. Der Manager war zuvor Präsident und Chief Revenue Officer und gilt als wichtiger Architekt der globalen Vertriebsstrategie.

Unter seiner Verantwortung wuchs der Umsatz des Unternehmens von rund $27 Millionen im Jahr 2013 auf mehr als $700 Millionen im Jahr 2025. Gleichzeitig baute er eine weltweite Verkaufspipeline mit Chancen im Umfang von über $8 Billionen auf.

Strategisch konzentriert sich Plug Power weiterhin auf Elektrolyseure, Brennstoffzellen und den Ausbau eigener Wasserstoffproduktion. Mehr als 74,000 Brennstoffzellensysteme sind weltweit im Einsatz und Elektrolyseure wurden bereits mit über 300 Megawatt Leistung auf sechs Kontinenten installiert.

Finanziell bleibt der Weg jedoch längerfristig angelegt. Das Management strebt ein positives EBITDAS im vierten Quartal 2026 an. Ein positives operatives Ergebnis soll bis Ende 2027 folgen, während die vollständige Profitabilität bis Ende 2028 geplant ist.

Darüber diskutieren die Nutzer

In der Community wird der jüngste Kurssprung intensiv diskutiert. Viele Beiträge drehen sich um die Frage, ob die Fortschritte bei Umsatz und Marge tatsächlich den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markieren oder ob der Weg zur Profitabilität noch deutlich länger dauern könnte.

Einige Nutzer beschäftigen sich vor allem mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Dabei geht es unter anderem um mögliche Projekte im Energiesektor, den Ausbau der Wasserstoffproduktion und die Frage, wie Plug Power zukünftige Strom- und Wasserstoffprojekte technisch umsetzen könnte.

Andere Stimmen richten den Blick stärker auf die Aktie selbst. Während ein Teil der Community weiter an eine langfristige Erholung glaubt, äußern andere Zweifel und verweisen auf alternative Investments in traditionellen Energiewerten. Entsprechend hitzig verlaufen viele Diskussionen, in denen Optimismus und Skepsis aufeinanderprallen.

Gleichzeitig wird in der Community auch über Marktstimmung, Shortseller und mögliche Kursschwankungen diskutiert. Klar ist: Die Entwicklungen rund um Plug Power sorgen für viel Gesprächsstoff. Diskutieren Sie jetzt mit!

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
