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Verbot in Europa?

KI-Brillen stehen auf der Kippe 25.03.2026, 11:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Verbot in Europa? KI-Brillen stehen auf der Kippe
© Symbolbild Meta Platforms
Meta steht an einem entscheidenden Wendepunkt zwischen Innovation und Regulierung. Während smarte Brillen als nächster großer Wachstumstreiber gelten, bremsen europäische Vorschriften die Expansion. Gleichzeitig setzt der Konzern intern auf massive Anreize, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen.
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EU bremst den Marktstart der Zukunftsbrille

Die Einführung der neuen Ray-Ban-Smartglasses mit Display verzögert sich in Europa deutlich. Während das Produkt in den USA bereits erhältlich ist, verhindern mehrere Faktoren den Start im EU-Raum. Neben Lieferengpässen spielen vor allem regulatorische Hürden eine zentrale Rolle. Besonders kritisch: Die Kombination aus strengen Vorschriften und eingeschränkter Funktionalität macht den Markt für den Konzern aktuell weniger attraktiv.

Batterieregeln werden zum entscheidenden Stolperstein

Ein zentraler Konfliktpunkt ist die geplante EU-Vorgabe, dass Geräte bis 2027 über austauschbare Batterien verfügen müssen. Für kompakte Wearables wie Smart Glasses bedeutet das erhebliche technische Kompromisse. Zusätzlicher Platzbedarf könnte entweder die Akkulaufzeit reduzieren oder die Bauweise einschränken. Intern wird deshalb über Ausnahmen verhandelt, um die Produktstrategie nicht zu gefährden.

KI-Funktionen: Europas Regeln dämpfen die Attraktivität

Neben der Hardware trifft auch die Software auf Widerstand. Die EU wird zentrale KI-Funktionen der Brille einschränken – genau jene Features, die das Produkt aus Sicht des Unternehmens besonders wertvoll machen. Ein Start ohne vollständigen Funktionsumfang gilt intern als wenig sinnvoll. Die strategische Bedeutung von KI im Wearables-Segment verstärkt diese Zurückhaltung zusätzlich.

Expansion geplant – doch Lieferprobleme bremsen

Parallel zu regulatorischen Fragen kämpft der Konzern mit begrenzten Produktionskapazitäten. Bereits im Januar wurde bestätigt, dass die Verfügbarkeit „extrem begrenzt“ sei. Eine Ausweitung auf weitere Märkte wurde deshalb verschoben. Gleichzeitig bestehen ambitionierte Pläne: Die Produktion soll 2026 verdoppelt werden, um die erwartete Nachfrage zu bedienen.

Aktienoptionen als Wette auf massives Wachstum

Während die Hardwarestrategie stockt, setzt das Unternehmen intern auf starke Anreize. Erstmals seit 2012 werden wieder Aktienoptionen an Führungskräfte vergeben. Die erste Tranche wird bei einem Kurs von 1.116,08 Dollar freigeschaltet – ein Anstieg von 88% gegenüber 592,92 Dollar. Weitere Ziele reichen bis 3.727,12 Dollar. Ein Sprecher betonte: „Diese Vergütung wird nur realisiert, wenn das Unternehmen enorm erfolgreich ist.“

Bn-Redaktion/ts
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